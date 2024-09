"Uffici di prossimità, scelta Rapagnano"

"Pur avendo tutti i requisiti che ci avrebbero permesso di accedere all’attivazione dell’Ufficio di Prossimità, questo servizio sarà destinato a Rapagnano". Attraverso queste parole Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha fatto protocollare a metà agosto una interrogazione espressamente dedica al progetto di ‘Ufficio di Prossimità’, programma nazionale a cui anche la Regione Marche ha aderito, che prevede attraverso un finanziamento del Ministero della Giustizia, l’istituzione di 10 uffici territoriali per decentrare le pratiche di carette giudiziario, in sostanza per avvicinare i cittadini alle funzioni di cancelleria e burocrazia che normalmente spettano agli Uffici Giudiziari. Il gruppo di minoranza aveva già sollevato il problema a metà luglio, ma da quel giorno hanno cercato di ottenere ulteriori informazioni sull’argomento.

"Nelle Marche sono stato attivati in tutto 10 uffici di prossimità – spiega Claudio Ferracuti - l’unico nella provincia di Fermo sarà a Rapagnano, e stando a quando ci viene riferito si tratta di un progetto che verrà rifinanziato nel tempo e quindi diverrà stabile. I criteri per l’attivazione prevedono: distanza dalla sede del Tribunale, ubicazione dell’ufficio all’interno dell’area del cratere sismico, e altri requisiti che collocavano Montegiorgio sicuramente fra i primi della graduatoria, senza contare che in passato Montegiorgio ospitava la Pretura e la sede del Giudice di Pace. La pratica per richiedere l’attivazione dell’Ufficio di Prossimità è stata avviata nel 2022, ma ad oggi non sappiamo se il Comune di Montegiorgio abbia fatto richiesta di adesione alla graduatoria. Pertanto chiediamo al sindaco Michele Ortenzi se il nostro Comune ha presentato in forma singola o associata domanda alla Regione Marche per manifestare l’interesse all’attivazione di tale servizio. Se questa richiesta non è stata presentata quali sono le motivazioni che avrebbero indotto a questa decisione? Senza nulla togliere al Comune di Rapagnano, per la sua posizione baricentrica nella media Valtenna, Montegiorgio avendo già locali predisposti, credo sarebbe stata la scelta più che naturale dove collocare l’Ufficio di prossimità, a nostro avviso si tratta di un grave danno alla popolazione montegiorgese e ai residenti dell’alta e media Valtenna, anomalia che si ripete dopo i lavori per l’ospedale o per la Compagnia dei carabinieri a Montegiorgio".

Alessio Carassai