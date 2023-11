Un incendio distrugge la discoteca ’Luxury’

Prima le fiamme, poi colonna di fumo che si è levata alta nel cielo, tanto da attirare l’attenzione di un residente che ha subito lanciato l’allarme. Un vasto incendio ha distrutto ieri mattina all’alba la discoteca Luxury di Porto San Giorgio, situata lungo la strada provinciale Fermana, in via Cotechini. Erano da poco passate le 4,30 del mattino quando un uomo, che stava rientrando a casa dal lavoro, ha allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Fermo, dopo aver notato il bagliore e la colonna di fumo. Sul posto, vista la vastità del rogo e il pericolo che potesse propagarsi, sono immediatamente intervenuti sette mezzi e 20 uomini provenienti anche dal Amandola e Civitanova Marche. L’incendio ha completamente divorato la struttura e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore vista la difficoltà ad entrare all’interno dell’immobile a causa del forte calore sprigionato e ai tanti fumi tossici. Fortunatamente la discoteca in questo periodo è chiusa al pubblico e dentro il locale non c’era nessuno. Alla fine danni enormi per circa 800mila euro, ma niente feriti o intossicati. La discoteca è stata chiaramente dichiarata inagibile e posta sotto sequestro, visto che sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco e della polizia le indagini per stabilire le cause del rogo.

Gli inquirenti infatti non escludono l’origine dolosa. Nella seconda parte dell’intervento i pompieri hanno messo in sicurezza lo stabile, ma si sono attivati anche per cercare eventuali tracce di sostanze infiammabili o acceleranti utilizzati eventualmente da chi avrebbe potuto appiccare il fuoco. Al momento, però, le indagini sono tenute nel massimo riserbo. Per quanto riguarda gli edifici circostanti tutto sotto controllo: i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio prima che si propagasse. L’acqua utilizzata per domare le fiamme ha però invaso e danneggiato parzialmente i locali sottostanti dell’edificio, dove si trova un esercizio commerciale. Già nel pomeriggio ha potuto riprendere l’attività. Sul posto anche il sindaco Valerio Vesprini e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Fabio Castori