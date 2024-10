Un momento magico per l’Atletico Ascoli

Momento davvero magico per l’Atletico Ascoli che a Notaresco ha conquistato la terza vittoria esterna consecutiva. Il risultato di 2-1 ottenuto grazie alle reti di Manel Minicucci e del ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi ha infatti permesso di far salire la squadra di Simone Seccardini al secondo posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Chieti. Niente male per una squadra che è soltanto alla sua seconda esperienza in Serie D. La reazione dopo la sconfitta interna su rigore nel derby contro la Fermana, è stata davvero veemente e la compagine del Patron Graziano Giordani ha inanellato due belle e convincenti vittorie in trasferta a Recanati e Notaresco che si sommano a quella ottenuta nella seconda giornata a Civitanova. Atletico Ascoli che si conferma quindi una vera ‘macchina da trasferta’ con il terzo successo esterno su tre gare disputate. Davvero un eccellente ruolino che ora fa sognare la dirigenza e i tifosi bianconeri. La strada certo è ancora lunga, ma i dieci punti in cinque gare, con le otto reti realizzate e le cinque subite, lasciano davvero ben sperare. La vittoria conuqistata allo stadio ‘Savini’ di Notaresco è stata sofferta, ma meritata con un atteggiamento sempre propositivo e tanta compattezza soprattutto dopo l’espulsione di Camilloni che ha pareggiato i conti con il rosso comminato in precedenza a Di Cairano. Simone Seccardini alla fine del match è parso molto soddisfatto, rimanendo sempre con i piedi ben saldi per terra: "Questo risultato è un segnale importante – ha dichiarato – Cercavamo un’altra prova di maturità e l’abbiamo trovata, questo è ciò che mi interessa di più. Abbiamo avuto un ottimo approccio ad inizio gara, nel finale siamo riusciti a riportarci avanti e abbiamo portato a casa questi tre punti meritati". E naturalmente il giorno dopo il più ‘coccolato’ è stato ancora il centravanti Ciabuschi stavolta in gol con un intervento in ‘spaccata’ sul secondo palo, dopo una ‘spizzata’ su calcio d’angolo.

Valerio Rosa