Un weekend di sport e musica

Musica con ‘Sognando sotto l’albero’ e sport, con Veregra Run animeranno il fine settimana in città. Domani sera, ore 21,15, al teatro ‘La Perla’ concerto di beneficenza ‘Sognando sotto l’albero’ con il violinista Valentino Alessandrini. Il concerto a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione ‘Granarium - Stefano Bracalente’: il ricavato in beneficenza. Info: 338 8809845. Domenica mattina, invece, spazio allo sport con la 3a edizione della Veregra Run, Memorial Lorenzina Monteverde, organizzata dall’Asd Podistica Montegranaro, con la partnership del Rotary Club e il patrocinio del Comune, gara che quest’anno è inserita nel calendario della Federazione Atletica Leggera Marche. Il ritrovo è alle ore 8, al complesso sportivo ‘Gismondi’; la partenza alle 9 con percorso lungo le vie cittadine di circa 10 km per la competitiva (iscrizioni entro oggi) e una passeggiata ludico motoria non competitiva di 3,5 km all’interno dell’area sportiva. Info: Luca Di Pulidio, 333 2515631