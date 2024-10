Una nuova casa per ’Mare in Tempesta’ di Arnoldo Anibaldi

Un’opera d’arte che torna, dopo tanto tempo nel dimenticatoio, a poter essere vista ed ammirata dalla popolazione monturanese e non solo. Si tratta del recupero dell’opera ’Mare in Tempesta’ di Arnoldo Anibaldi. Un’opera importante dello scultore di fama mondiale e concittadino di Monte Urano e il suo recupero rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale del Comune. La scultura era sempre rimasta nel territorio comunale ma era dimenticata all’interno del cineteatro Arlecchino ormai inagibile dal 2016 e sul quale si lavora da tempo per una riapertura. Ora per lei arriva una nuova casa nel Palazzo Comunale e precisamente nello studio del Sindaco, simboleggiando l’importanza della cultura e della memoria storica per l’attuale amministrazione. Questa installazione è accompagnata da un altro lavoro estremamente significativo da parte del maestro Anibaldi ovvero lo Stemma del Comune di Monte Urano che dal 1998 è esposto sulla facciata del palazzo comunale.

Roberto Cruciani