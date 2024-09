Vesprini: "La conoscenza per affrontare il futuro"

"La conoscenza è il migliore strumento per affrontare il futuro" è il monito che il sindaco Valerio Vesprini ha rivoto agli alunni delle scuole sangiorgesi ai quali, in occasione del primo suono della campanella dell’anno scolastico 2024-2025, ieri ha fatto visita per far gli auguri di un fecondo nuovo anno a loro e a tutto il personale della scuola. Nel suo tour nei vari plessi scolastici della città il sindaco era accompagnato da una consistente rappresentanza di pubblici amministratori: gli assessori Carlotta Lanciotti, Alessandra Petracci, Marco Tombolini ed i consiglieri comunali di maggioranza Valeria Fermani e Giulia Marinangeli. Puntualissimo il sindaco al suono della campanella si è ritrovato nel cortile della scuola media Nardi dove, mentre i ragazzi arrivavano alla spicciolata ma puntuali, ha rivolto il suo saluto ribadendo in particolare come la cultura e la conoscenza siano necessarie per poter meglio fronteggiare le sfide a cui i giovani saranno chiamati nel corso della loro vita. Ha ricordato inoltre come il rapporto di collaborazione tra mondo scolastico famiglie e amministrazione comunale sia importante per progettare insieme il futuro. La visita è proseguita nel corso della mattinata concludendosi nella sede sangiorgese del liceo artistico. La dirigente scolastica Cristina Corradini ha accolto questo primo giorno ricordando come, proprio di recente, "scuole di grande tradizione fermana e sangiorgese si sono unite in un’unica istituzione. Secondo lei: "è un grande evento per il territorio e per le generazioni di ragazzi che da oggi in poi si formeranno nelle rispettive sedi del liceo artistico".

Terminato il giro nelle scuole il sindaco ha voluto replicare alle critiche rivolte all’amministrazione comunale dai consiglieri di minoranza per un’apertura dell’anno scolastico malamente organizzata con la palestra Borgo Rosselli inagibile ed il servizio mensa dichiarato non preparato ad essere avviato contestualmente all’attività didattica. Poi, in seguito anche alle proteste il problema è stato risolto: "Il servizio di refezione scolastica – dice Vesprini - è regolarmente partito proprio in occasione di questo primo giorno di scuola come è anche possibile l’utilizzo della palestra Borgo Rosselli. Dispiace constatare come le minoranze, pur di fare polemica spicciola, si siano affrettate a tirare conclusioni errate a discapito della città".

Silvio Sebastiani