Viale della Vittoria, cambia la viabilità

Lavori in corso, modifiche alla viabilità lungo viale della Vittoria. Infatti da oggi il transito veicolare lungo viale della Vittoria, nel tratto compreso tra via degli Oleandri e via Ficcadenti, sarà chiuso al transito. La decisione tiene conto della richiesta di occupazione suolo pubblico avanzata da un privato cittadino per l’esecuzione di lavori.

Per facilitare la viabilità sarà invertito il senso unico di marcia in via Ficcadenti (nel tratto tra via Sauro e viale della Vittoria) con l’istituzione del senso di marcia da est verso ovest, nonché il senso unico in via Vecchi (nel tratto tra via Sauro e lungomare Gramsci) con l’istituzione del senso di marcia da ovest verso est.

La momentanea modifica alla circolazione vedrà la collocazione di apposita segnaletica, con l’istituzione di divieti di sosta nel lato ovest di viale della Vittoria per tutto il tratto tra via degli Oleandri e il civico n. 305 di viale della Vittoria. Sarà inoltre segnalato il divieto di transito per i veicoli sopra i 35 quintali.

Si prega di prestare attenzione alla segnaletica e comprendere possibili disagi.