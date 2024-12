"Voglio ringraziare tutto lo staff ospedaliero per la professionalità"

Ci scrive una lettrice: "Mi chiamo Laura Ghirardini e sono stata da poco degente presso il reparto che Maria Vittoria Paci dirige al Murri. Sento il bisogno di scrivere queste di righe di ringraziamento perché, contrariamente ai commenti superficiali che talvolta si sentono circa i disservizi nella sanità pubblica, ho avuto modo di verificare personalmente quanta professionalità e quanta dedizione vengano posti in essere nei confronti dei pazienti nel reparto di cardiologia. Ho veramente percepito quel sentimento raro che si chiama ’spirito di servizio’ frutto di una squadra che ben funziona e che pone al centro il malato e le sue esigenze, esigenze a volte anche eccessive. L’aspetto strettamente medico è senza dubbio eccellente, tant’è che mi avete rimesso in sesto in poco tempo pur dopo aver subito un delicato intervento chirurgico, ma anche l’aspetto umano ha la sua importanza ed anche su questo posso dire che il livello è di alta qualità. Non mi dilungo oltre e concludo inviandoLe un grazie sincero e profondo pregandola di estendere la mia gratitudine".