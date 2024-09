Volontari all’azione per ripulire il porto peschereccio dai rifiuti

Sonia Trocchianesi responsabile del gruppo di volontari ’nelnostropiccolo’ il cui precipuo scopo consiste nel ripulire spazi ed ambienti, a partire dalle scarpate delle strade, di tutte le porcherie che persone incivili vi abbandonano, compresi rifiuti di grandi dimensioni, per lo più elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie logicamente inservibili e che richiedono un iter di smaltimento differente. Un paio di giorni fa hanno effettuato un’azione di ripulitura nel porto dei pescherecci di Porto San Giorgio, in cui hanno trovato di tutto e di più, compresa tanta plastica. La Trocchianesi nell’occasione ha incontrato un ragazzo il quale le ha detto: "Voglio venire con voi, non oggi ma voglio venirci, Io questo lo faccio gà da solo". Ha aggiunto di chiamarsi Paolo di essere un pescatore che sa come muoversi e di avere 22 anni: "Meno male – ha sottolineato la Trocchianesi – perché se eri minorenne ti avrei dovuto dire subito di no". Naturalmente da parte di ’nelnostropiccolo’ c’è stata la soddisfazione di aver trovato un nuovo volontario che darà man forte nei suoi prossimi interventi.

Al termine della faticaccia nel porto peschereccio i volontari hanno poi festeggiato con spumante e zucchine gratinate: "Tra i sacchi neri, con le mani lavate alla meno peggio, sudati e male odoranti, ma belli come lo sono le persone che si donano". Questo il commento della Trocchianesi e questa la sua battuta finale: "Il mondo ha bisogno di noi anche se non lo sa".

s.s.