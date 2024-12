Volontari in trasferta nel ravennese per donare il device ’elimina coda’

Una giornata molto intensa quella vissuta alcuni giorni fa da una delegazione di associazioni monturanesi ospiti presso il Comune di Massa Lombarda, comune ravennate dove sono stati inaugurati i locali della rinnovata Casa della Comunità che recentemente ha subito una profonda riqualificazione in seguito ai danni dell’alluvione 2023. Proprio in quella circostanza, il contributo delle associazioni di volontariato di Monte Urano, ha portato a mettere a disposizione della Casa della Comunità di Massa Lambarda un sistema elimina code. Numerosa la delegazione a Massa Lombarda e proveniente da Monte Urano, partendo dall’attuale sindaco Andrea Leoni e dal suo predecessore Moira Canigola ricevuti dal sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi e dall’Assessore alle politiche sociali Rosanna Massabet. Per le associazioni monturanesi erano presenti Attilio Malaigia presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Silvia Petrini presidente dell’Alveare, Giuliano Mengoni della Parrocchia San Giovanni Battista, Luciano Melonaro dell’Associazione Quartiere Scala Santa e Gabriele Belletti dell’Alveare. Proprio il sindaco di Massa Lombarda ha ringraziato pubblicamente tutta la comunità monturanese sottolineando l’immenso valore del gesto della donazione con l’auspicio che sia foriero di una amicizia fra i due paesi. Un rapporto assolutamente consolidato e reso ancor più forte da questa giornata senza dubbio molto importante per consolidare l’unione e l’amicizia tra queste due comunità e le associazioni che rappresentano.