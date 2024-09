Yuasa Battery alla conquista del territorio

Una settimana intensa di tour per il territorio per la Yuasa Battery che ha fatto tappa anche a Comunanza. Il club del presidente Romiti ha risposto immediatamente alla chiamata giunta dal piccolo borgo immerso nel parco nazionale dei Monti Sibillini, consapevoli di quanto possa essere importante coinvolgere questa fascia di territorio in un sogno chiamato Superlega. Un appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale presso l’Auditorium Luzi che ha visto il saluto iniziale da parte del sindaco Domenico Sacconi e dell’assessore Matteo Meschini. Proprio il neo cittadino ha rimarcato l’onore e l’importanza, a soli due mesi dalla sua elezione, di aver portato a Comunanza un team che con le sue gesta sportive è stato capace di far sognare una Regione intera: "Il nostro è un territorio di eccellenze che spazia dal mare ai nostri Monti Sibillini, e sono davvero molto contento della vostra presenza in un comune in cui eccellenze enogastronomiche e imprenditoriali pure non mancano".

Momento amarcord per il sindaco che ha ricordato le sue esperienze pallavolistiche giovanili e le sfide della Comunanza contro Grottazzolina, sempre accese: campi all’aperto, inizi anni ‘80, l’origine di tutto questo. Ricordi che confermano l’importanza di non lasciare indietro i borghi montani, coinvolgendoli a pieno, in un patto d’onore che faccia brillare e risplendere in Superlega questi paesaggi così fragili, ma al contempo così meravigliosi. Ad inizio serata non sono mancati i saluti istituzionali del consigliere Fipav Giuseppe Cupelli e del Presidente Territoriale Fipav Fabio Carboni, giunti da Amandola ed Ascoli per incontrare il team Yuasa Battery in questa occasione così speciale. Poi sul maxischermo sono scorse le immagini salienti, a lungo applaudite, della galoppata che nella scorsa stagione ha portato Grottazzolina a raggiungere il gotha del volley nazionale. Poi il microfono è passato dalle mani del responsabile comunicazioni e relazioni esterne del club Fabio Paci a quelle di Riccardo Minnucci, frontman del settore comunicazione, che han condotto la serata nel format del talk show coinvolgendo tutti gli atleti presenti, tra aneddoti, dichiarazioni di intenti e curiosità con tutta la rappresentanza della Yuasa coinvolta. Ieri sera inoltre apericena a Porto San Giorgio presso il Quadrifoglio con bagno di folla di tifosi ma anche incontro con stampa e autorità. Nel segno della condivisione con il territorio.

Roberto Cruciani