Yuasa Battery, c’è da blindare il primo posto

Torna in casa la Yuasa Battery dopo la battaglia di Pineto e con l’obiettivo chiaro, quello di blindare e conquistare matematicamente il primo posto. Dopo la sconfitta casalinga di due settimane fa per mano di Siena, un’altra squadra toscana al Pala Grotta dove la Yuasa vuole ritrovare il sorriso con un successo. Stavolta tocca alla Kemas Lamipel Santa Croce, oggi alle ore 18: addirittura 17 i precedenti, con i "lupi" in vantaggio di una lunghezza nel conto delle vittorie. E all’andata furono proprio i toscani ad infliggere il primo ko a Grotta che ora cerca il successo ma soprattutto quel punto che vale matematicamente il primo posto. Santa Croce invece ha "chiuso" la propria stagione: fuori dai giochi per il discorso play-off ma anche serena e tranquilla in chiave salvezza, ormai da tempo. Di certo sarà impegnata in Coppa Italia e dunque coach Bulleri potrebbe utilizzare queste ultime due gare per preparare al meglio questa partecipazione. Ma Grotta ha altri importanti pensieri: conquistare quel famoso punto che manca e ritornare alla vittoria di fronte al proprio pubblico soprattutto dopo aver ceduto il passo a Siena in un combattutissimo tie-break.

Inizio di campionato stentato per gli uomini del presidente Lami che hanno cambiato il proprio ruolino di marcia in coincidenza dell’arrivo della banda estone Allik e del recupero di capitan Colli. Un roster giovane affidato ad un tecnico giovane, la Kemas ha nel regista Coscione l’elemento più esperto, forte delle sue 44 primavere, seguito da Parodi con sei anni in meno. Intorno a loro però, considerando il sestetto base, a completare la diagonale l’esplosivo giovanissimo opposto cubano con passaporto portoricano Klistan Lawrence, classe 2003, proveniente dall’Allianz Milano. Al centro un mix molto interessante: un giovane di grandissime prospettive come Pardo Mati, classe 2006, ed un esperto della categoria come Cargioli, già capitano a Bergamo mentre nel ruolo di libero il giovane Loreti. Insomma una di quelle formazioni che va presa con le molle e che, senza particolari pressioni, giocherà con la mente sgombra e il braccio libero, con pochi retro pensieri ad accompagnarla. In campo ci sarà spazio anche per un ex di turno come Michele Fedrizzi protagonista in Toscana nella stagione 2021-2022. Gara affidata al ternano Maurizio Merli, già a Grotta per la sfida di dicembre con Pineto, coadiuvato da Gianmarco Lentini, al debutto stagionale in A2.