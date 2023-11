Nasce il brand ‘Max Padel Shoes’

Monte Urano (Fermo), 22 novembre 2023 – Sono proprio forti i piccoli artigiani del distretto calzaturiero. Sono pieni di idee di creatività anche quando la crisi continua a mordere, di starsene con le mani in mano non ne vogliono proprio sapere. E quando, come per la ditta Max (a conduzione familiare, produce contrafforti e puntali da 20 anni) dell’elpidiense Massimiliano Marziali (52 anni), la volontà di implementare e diversificare l’attività, si somma al corposo bagaglio di esperienza di babbo Giuseppe Marziali (ha lavorato una vita con grandi brand delle calzature) prende forma un progetto ambizioso legato al padel, cavalcando l’onda di uno degli sport più praticati del momento, in cui il saper fare, la qualità e il valore aggiunto del Made in Italy, hanno portato alla creazione del brand Max Padel Shoes.

Ad oggi, sono soprattutto marchi internazionali che producono scarpe da padel, "ma uno di piccole dimensioni, come nel mio caso, non credo ce ne sia" afferma Massimiliano Marziali.

"La nostra è una scarpa tecnica realizzata interamente qui. Per la tomaia e la fodera usiamo pelle naturale di alta qualità che garantisce una vestibilità confortevole e un’adeguata ventilazione del piede".

Fondamentale il fondo: "Molte delle calzature in circolazione danno problemi alle articolazioni, per cui abbiamo utilizzato fondi appositamente studiati che distribuiscono il carico del corpo in maniera ottimale, offrono un’ammortizzazione che aiuta a spingere verso l’alto, con un plantare appositamente progettato per assicurare equilibrio e comfort, rendendo queste calzature ideali per lunghe sessioni di gioco".

E’ già stata avviata la promozione e commercializzazione (anche via web) delle Max Padel Shoes che, intanto, hanno riscosso l’apprezzamento di Javier Zanetti (amico di Giuseppe Marziali, ex presidente storico dell’Inter Club di Sant’Elpidio a Mare). Una importante uscita pubblica c’è stata, di recente, al Roma Padel Tour che ha scelto come questa nuova scarpa Made in Italy. Il prossimo appuntamento a Milano, dal 18 al 21 gennaio, al Padel Trend Expo "il più grande evento fieristico d’Europa dedicato a questo sport, dove saremo presenti come espositori". I Marziali non nascondono il gap del prezzo del loro prodotto (circa 250 euro sul web) rispetto a quelli realizzati dove il costo della manodopera è risibile, ma vanno avanti e chissà che, strada facendo non nascano partnership che possano dare ancora più forza alle Max Padel Shoes Made in Fermano.