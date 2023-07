Eventi Notte Rosa a Ferrara e dintorni, apertura del weekend con aperitivo a Porta Paola

Ferrara, 7 luglio 2023 – La coloratissima (e fluorescente) Fluo run tra centro storico e mura, le visite serali al Castello estense (con la nuova mostra dedicata allo scultore Arrigo Minerbi), il teatro serale e il concerto all’alba in Certosa, brindisi a Porta Paola, eccezionalmente aperta per l’occasione, ospiti come il deejay internazionale Paul Kalkbrenner e Lazza in piazza Trento Trieste: si apre il week end della Notte Rosa culmine della Pink week ferrarese, iniziata mercoledì sera col concerto di Eros Ramazzotti, quindi col concerto degli Europe di ieri sera, nell’ambito della programmazione del Ferrara Summer Festival. A sancire l’avvio del fine settimana della notte rosa a Ferrara sarà il brindisi inaugurale - a cura di Orcobacco Sa di Tapas - nell’area relax antistante Porta Paola, oggi alle 19,30. Gli aperitivi - con deejay set - continueranno anche sabato e domenica a partire dalle 19, con spumanti rosè del territorio ferrarese - selezionati dalla Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara - e pink tapas a cura del locale. Porta Paola sarà visitabile in orari straordinari, dalle 18 alle 23 per tutte le sere del fine settimana (e sarà anche l’ultima tappa della visita guidata alla città in programma sabato 8 luglio alle 17.30, con biglietto a 10 euro a persona. Info e prenotazioni al 346.3178104), mentre il Castello estense aprirà eccezionalmente domani sera, dalle 19.30 alle 23.30 (ultima visita alle 22.30) con uno speciale biglietto unico a 5 euro (e, con 2 euro aggiuntivi, la visita alla Torre dei Leoni). Al primo piano apre al pubblico, proprio domani, la mostra dedicata al celebre scultore Arrigo Minerbi. Questa sera (ore 21.30) partirà inoltre la Fluo Run, con un percorso ad anello che da piazza della Cattedrale si snoda lungo le mura e ritorno. Domani il programma del Ferrara Summer Festival porterà invece nella vicina piazza Trento Trieste il celebre deejay Paul Kalkbrenner e domenica sera Lazza, grande protagonista di Sanremo 2023. Alla Certosa, invece, tra sabato e domenica gli appuntamenti saranno doppi: alle 21,15 di sabato, nell’ambito del Festival Bonsai del Teatro Ferrara Off, si esibirà Maria Paiato in ‘Gentiluomo in Mare’. La selezione dei testi e la regia sono di Giulio Costa. Il costo di ingresso è di 8 euro, (ridotto 5 euro). Domenica all’alba (ore 6) l’appuntamento è musicale, con il concerto tributo a Morricone a cura del conservatorio Frescobaldi. L'evento è gratuito senza prenotazione. Anche nel forese sono previste iniziative. A Montalbano l’associazione di promozione sociale “La Scuola” organizza questa sera, nel piazzale antistante la propria sede - da poco riqualificato - una serata di musica - con il concerto dei Rebels of Mars, tribute band di David Bowie - e degustazioni. Nell’occasione è previsto anche un omaggio alla memoria di don Piero Tollini, il primo parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova. Saranno presenti il sindaco Alan Fabbri, il vice Nicola Lodi e l'assessore Marco Gulinelli. A partire dalle 19.30, sarà inoltre presente inoltre il nuovo URP mobile, l’ufficio su ruote messo a disposizione dall’Amministrazione per offrire i servizi comunali ai cittadini. Si coloreranno di rosa, per tutto il week end il Castello Estense, Porta Paola, la rotonda Foschini e piazza della Repubblica. I soggetti che compartecipano al calendario di eventi della Notte rosa sono il Comune di Ferrara, in collaborazione con: Ferrara Tua, conservatorio Frescobaldi, Ferrara Musica, Ferrara Off Teatro, Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara ed InFerrara.