Notte Rosa 2023, il Capodanno dell’estate accende la Riviera Romagnola

Rimini, 7 luglio 2023 – Chilometri e chilometri di divertimento lungo la Riviera Romagnola: stasera è entrata nel vivo la Notte Rosa, con tantissimi eventi fino a domenica.

Il Capodanno dell’Estate, giunto alle 18esima edizione, rilancia la stagione balneare partita in ritardo a causa dell’alluvione e del maltempo.

Il clou è lo show dei fuochi d’artificio a mezzanotte su tutta la riviera.

Notte Rosa a Cesenatico (foto Ravaglia)

A Rimini, dopo l’anteprima di ieri sera, la musica torna protagonista in piazzale Fellini con la seconda serata del Tim Summer Hits condotto da Andrea Delogu e Nek. In spiaggia con spettacoli diffusi in riva al mare tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni.

Le Vibrazioni fanno ballare Gatteo Mare, mentre la voce di Irene Grandi entusiasma il pubblico di Misano. Orietta Berti è invece la star di Cattolica.

Alle 21.30 a Cesenatico già gremita piazza Costa, sotto al grattacielo interamente colorato di rosa con lo show di Radio Bruno. Alle 22 è iniziato il concerto che vede sul palco Shade, Riki e Alfa. Tantissimi i giovani e giovanissimi, arrivati già dal pomeriggio.

Ferrara inaugura il weekend della Notte Rosa con un brindisi collettivo in musica a Porta Paola e con la Fluo Run, la corsa colorata e fluorescente. A Comacchio la star è il rapper Clementino.

Gli eventi continuano anche domani, sabato 8 luglio con il concerto di Mika a Cattolica, di Carmen Consoli a Riccione, di The Kolors a Marina di Ravenna e degli Extraliscio a Bagno di Romagna.

Il tradizionale concerto all'alba si terrà domenica 9 luglio. Sul palco di Riminiterme a due passi dal mare il violino solista Mihaela Costea eseguirà le 'Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi, che risuoneranno dal suo prezioso violino Matteo Goffriller del 1690. In serata i concerti di Lazza a Ferrara e il live show di Elettra Lamborghini a Bellaria.