La Notte Rosa non entusiasma più "Formula datata, servono altre idee"

In Riviera oggi è il grande giorno della Notte Rosa, con le spiagge, i lungomare e le piazze che si riempiono di giovani. Quello che viene definito il Capodanno dell’estate è sempre stata una festa "borderline", in cui si spigola tra gli eccessi, e sarà così anche quest’anno, visto il dispiegamento di forze dell’ordine, che soltanto nei quattro comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena (Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano), vedrà impegnati oltre cento uomini e donne, fra carabinieri, poliziotti, agenti della Polizia locale, personale dell’Ufficio circondariale marittimo e della Guardia di finanza. A Cesenatico il cuore della festa è dalle 22 in piazza Andrea Costa, dove si esibiranno dal vivo il re dei tormentoni estivi Shade, Riki, uno dei più applauditi protagonisti del talent show "Amici" e il cantautore delle nuove generazioni Alfa. A mezzanotte la musica si fermerà e tutti saranno con il naso all’insù a guardare lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare. Il grattacielo illuminato di rosa per l’intero fine settimana, sarà anche quest’anno il simbolo della Notte Rosa in riviera declinato al tema "Pink Fluid" e immortalato dai servizi di tv e giornali.

Per gli operatori turistici e le attività economiche in genere, la Notte Rosa è una occasione per lavorare bene e promuovere le spiagge romagnole, tuttavia gli eccessi iniziano a stancare e c’è chi chiede di progettare un evento diverso, come Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico: "La Notte Rosa ha esaurito la spinta propulsiva dei primi anni e, a nostro parere, è un evento da ripensare; l’aspetto positivo è che dà la percezione di una riviera viva e divertente, pur con delle criticità da risolvere legate agli eccessi". Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, fotografa una situazione in cui l’evento ha un valore promozionale: "Quest’anno la Notte Rosa ha soltanto lo scopo di far vedere che la riviera romagnola è ancora il luogo dove fare le vacanze e divertirsi, ma per il resto non porta nulla, il turismo di una notte non ci interessa e nei fine settimana lavoriamo comunque". A Gatteo a Mare l’evento clou è il concerto della band "Le Vibrazioni" alle 21.30 di questa sera all’Arena Rubicone in piazza della Libertà, attorno al quale si sviluppano tanti eventi collaterali con gli animatori che sin dal mattino intratterranno il pubblico in spiaggia e lo accompagneranno sino ai fuochi d’artificio a mezzanotte organizzati assieme a San Mauro Mare. Massimo Bondi, numero uno del Gatteo Mare Summer Village, è anch’egli critico sull’evento: "I dati turistici non li abbiamo, tuttavia a nostro avviso c’è oltre il 20 per cento di turisti in meno rispetto allo scorso anno. La Notte Rosa indubbiamente porta gente, ma nel fine settimana non ne abbiamo bisogno e condividiamo il parere dei colleghi di Cesenatico, perchè anche a nostro avviso si dovrebbe rivedere la formula dell’evento".

La Notte Rosa anche a Gatteo a Mare proseguirà nel fine settimana e domenica sera, sempre nell’Arena Rubicone, a partire dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo degli Oxxxa, centrato sulle più grandi hit della musica internazionale e italiana. A San Mauro Mare invece questa sera alle 21.30 si terrà il concerto dei JBees all’Arena Arcobaleno, mentre domani sera, sempre alle 21.30, ci sarà il live ed il talk show di Federica Carta anch’essa protagonista di "Amici". Paolo Togni, presidente dell’associazione Mare Futuro, valuta così la Notte Rosa: "A nostro avviso è molto importante a livello promozionale, è una bella vetrina ed è una manifestazione sentita dai turisti in questo periodo; tuttavia è più immagine che sostanza, anche perchè noi abbiamo bisogno di vendere le settimane di vacanza, ma è anche vero che per fare turismo ci vuole l’immagine". In sostanza la Notte Rosa porta gente, è una cartolina importante, ma per attrarre più turisti, per gli operatori del settore occorre pensare ad altro.

Giacomo Mascellani