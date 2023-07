Notte Rosa 2023: gli eventi da non perdere in Romagna

Bologna, 4 luglio 2023 - Da venerdì 7 a domenica 9 luglio torna la Notte Rosa, l’evento che apre ufficialmente le porte all’estate. Il Capodanno dell’estate romagnola festeggia il suo 18esimo compleanno. Per l’occasione, un ricco calendario di eventi che accompagneranno i visitatori con numerose iniziative. Tema di quest’anno è Pink Fluid, un grido alla fluidità, all’inclusione e alla libertà, che accompagnerà tutti gli appuntamenti dai Lidi Ferraresi fino al confine con le Marche. Ecco i grandi eventi da non perdere il weekend dal 7 al 9 luglio in Romagna.

Il grande spettacolo dei fuochi d’artificio si terrà in contemporanea su tutta la Riviera a mezzanotte di venerdì 7 luglio.

Tim Summer Festival a Rimini

Dopo la tappa romana in piazza del Popolo, il Tim Summer Festival approda in Riviera con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal 6 all’8 luglio. Il programma televisivo di Rai2, condotto da Andrea Delogu e Nek, vi aspetta al Parco Fellini dalle 20:30. Sul palco si esibiranno 70 tra i più importanti artisti nazionali e internazionali, come Marco Mengoni, Giorgia, Tananai, Arisa, Emis Killa, Fedez, Articolo 31, Annalisa, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Ana Mena, Angelina Mango e Tedua, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Ariete, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_Cose, Dargen D’amico ed Emma.

Shade, Riki e Alfa a Cesenatico

Venerdì 7 luglio attesissimo concerto live di tre grandi artisti amati dalle ultime generazioni. Con la compagnia di Radio Bruno, sul palco Riki, ex concorrente di Amici, e i rapper Shade e Alfa, pronti ad esibirsi in piazza Costa dalle 22.

Le Vibrazioni a Gatteo Mare

Sempre venerdì, imperdibile live de Le Vibrazioni in concerto all’Arena Rubicone, in piazza della Libertà 4. L’amata band italiana, tra le più longeve del nostro panorama, si esibirà in occasione del Summer Tour 2023.

Paul Kalkbrenner a Ferrara

Il disc jockey tedesco classe ’77 è pronto ad esibirsi tra le mura estensi della città rinascimentale. Una serata imperdibile per gli amanti del genere che sabato 8 luglio, nella cornice del Ferrara Vibez Festival, possono ascoltare dal vivo il magico tocco di Kalkbrenner. Appuntamento in Piazza Trento Trieste dalle 16.

Irene Grandi a Misano Adriatico

La cantautrice italiana è pronta a salire sul palco di piazza della Repubblica per un concerto strepitoso dal titolo “IO in Blues”, l’8 luglio. Con un ricco repertorio che spazia dalla musica anni ’60 d’oltreoceano a quella dei giorni nostri, l’artista apre gli eventi del weekend Rosa della Romagna con una serata dedicata al blues.

The Kolors a Marina di Ravenna

Dopo il loro ultimo singolo “Italodisco” che sta già accompagnano la nostra estate, i The Kolors arrivano a Marina di Ravenna l’8 luglio per la Notte Rosa 2023. Appuntamento in piazza Dora Markus alle 21.30.

Mika a Cattolica

La pop star inglese è pronta ad esibirsi sabato 8 luglio in piazza della Repubblica per cantare i suoi più grandi successi da "Grace Kelly” fino ad oggi. Ingresso dalle 21 con biglietto.

Carmen Consoli a Riccione

La cantautrice italiana, tra le più rinomate, si esibirà sabato 8 luglio nella cornice della Notte Rosa 23 a Riccione, nel teatro all’aperto di piazzale Roma. Dalle 22, l’artista si esibirà in trio con Massimo Roccaforte e Andriano Murania.

Lazza a Ferrara

Cresce l’attesta per il rapper e pluri disco di platino Lazza. Al Summer Vibez Fest, il giovane artista, secondo classificato a Sanremo 2023, si esibirà a partire dalle 19 in piazza Trento e Trieste.

Elettra Lamborghini a Bellaria-Igea Marina

La twerk queen approda alla Notte Rosa 2023 con un imperdibile Live Show. Elettra Lamborghini, tra le celebrity più amate dalle ultime generazioni, è pronta a far vibrare Bellaria-Igea Marina con le sue hit. Appuntamento in piazzale Capitaneria di Porto dalle 21.30.