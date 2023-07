’I mitici anni ’80’ accendono la Notte Rosa

Il rapper Clementino e l’intramontabile musica dei mitici Anni ’80 accenderanno la costa comacchiese nel week-end del 7 e 8 luglio per la Notte Rosa, il Capodanno dell’Estate che da diciotto anni anima con la stessa carica ed entusiasmo i 110 chilometri del litorale emiliano-romagnolo. Ieri, nei nuovi locali del Just Prestige di Lido delle Nazioni, la vice sindaco Maura Tomasi, l’assessore al Turismo e alla Cultura Emanuele Mari, il coordinatore di Destinazione Turistica Romagna Gianfranco Vitali e l’instancabile Paola Abile di New Star Production hanno illustrato il ricco programma della due giorni che promette tanto divertimento.

Appuntamenti clou saranno le due serate evento che si terranno sul palco in viale Jugoslavia a Lido Nazioni. Ad ‘aprire le danze’, il 7 luglio dalle 22 sarà il concerto live di Clementino, uno dei rapper più conosciuti e amati del panorama musicale italiano, accompagnato dalla band. "Un artista a 360°, amato da un pubblico di ogni età – ha ricordato Paola Abile – che, oltre alla musica, ha partecipato a programmi televisivi e recitato al teatro e al cinema". Un poker di artisti, invece, animerà la serata dell’8 luglio dedicata agli Anni ’80: a salire sul palco, con i loro inossidabili e ancora oggi ballati successi, saranno Johnson Righeira, Tracy Spencer, Ivan Cattaneo e i Rockets, ai quali farà da apripista la band ‘Evolution 80’: una festa, anche in questo caso, per tutta la famiglia. Inoltre, alla mezzanotte del 7 luglio, in contemporanea con tutte le altre località del litorale emiliano-romagnolo non mancherà il grande spettacolo pirotecnico in rosa. "Un programma capace di abbracciare giovani e meno giovani – ha affermato la vice sindaco Tomasi –. Il Comune è felice di partecipare a La Notte Rosa, il cui tema, quest’anno, ‘Pink Fluid’: un modo per lanciare un messaggio significativo, un’idea sana di divertimento all’insegna dei temi dell’inclusione, contro ogni forma di discriminazione". Non solo musica, ma anche la cultura sarà protagonista del week-end, come annunciato dall’assessore Emanuele Mari: "Il Museo Delta Antico e la Casa Museo ‘Remo Brindisi di Lido di Spina, il 7 luglio, saranno aperti rispettivamente dalle 19 alle 24 e dalle 21 alle 24. Sarà visitabile, in orario serale, anche la mostra di pittura di Gianni Franciosi all’Antica Pescheria di Comacchio".

Per festeggiare il Capodanno dell’Estate, l’associazione ‘Noi che ci crediamo ancora’ in collaborazione col nuovo Consorzio Lido degli Estensi e il patrocinio del Comune di Comacchio, proporranno a Lido degli Estensi la manifestazione ‘Pink Night Fever’: nella serata del 7 luglio, viale Carducci sarà animato dalla street band ‘Bandabandessa’, mentre l’8 luglio ci saranno ben cinque i dj set di diversi generi musicali lungo i viali delle Querce e Carducci; e, alle 24, una ‘pioggia’ di palloncini rosa per un finale scoppiettante.

Valerio Franzoni