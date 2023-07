Notte Rosa 2023 a Cesenatico, inizia il conto alla rovescia!

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 della Notte Rosa che si terrà in piazza Andrea Costa, in piazza Spose dei Marinai e in altri luoghi dei quartieri al mare, coinvolgendo decine di migliaia di turisti e attirando anche molti residenti e romagnoli dell’entroterra che raggiungeranno Cesenatico per l’occasione.

Il Sindaco Gozzoli ha firmato un’ordinanza in vista del capodanno dell’estate che quest’anno cade venerdì 7 luglio, per garantire la sicurezza, sulla scorta dei provvedimenti assunti anche nelle stagioni passate. Tale ordinanza vieta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine e contenitori rigidi, da parte dei negozi e market al dettaglio, esercizi artigianali come le piadinerie e le gelaterie, i bar ed i ristoranti dove c’è la somministrazione di bevande e alimenti, compresi chioschi, ambulanti, stabilimenti balneari e anche i titolari di distributori automatici.

Il divieto è valido nel perimetro compreso tra la zona presidiata di piazza Costa e precisamente dal varco di viale Roma all’intersezione con viale dei Mille, il varco di viale Carducci intersezione con via Montenero, il lungomare all’intersezione con via Isonzo, il varco di piazza Costa intersezione con i Giardini al Mare lato grattacielo e il varco prospiciente lato Grand Hotel. In questa zona saranno ammesse bottiglie d’acqua senza tappo (nella foto controlli) , non saranno ammesse lattine anche se prive di chiusura e borracce in materiale rigido. Il divieto sarà valido dalle ore 20 di venerdì 7 luglio fino alle ore 2 di sabato 8 luglio.

g.m.