Stanziati 200.000 euro. Interventi entro il 2025

A prescindere dalla promozione (l’intervento sarebbe infatti stato necessario anche se il Cavalluccio fosse rimasto ancora in C), l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, finirà sotto i ferri. Non subito, nel 2025, ma la notizia è atutale perché in queste ore che, come anticpato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Cesena ha approvato in giunta lo stanziamento di 200.000 euro necessari a effettuare lavori richiesti dalla Figc in relazione a 19 bagni pressenti all’interno dell’impianto.

I nuovi servizi igienici, rispondenti alle norme igienico-sanitarie, saranno realizzati a blocchi all’interno della gradinata, a servizio della curva ospiti e della curva Mare.

Lo stadio comunale è stato realizzato tra gli anni ‘50 e ‘60, la tribuna e le curve sono state oggetto di un intervento di ristrutturazione generale nel 1988 con un progetto di demolizione e ricostruzione delle vecchie gradinate in calcestruzzo per incrementarne la capienza adeguandola ai campionati di serie A in cui ha militato la squadra del Cesena Fc. Nel corso degli anni l’impianto sportivo è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, per adeguarlo alle esigenze della Figc e della Prefettura, soprattutto in materia di pubblica sicurezza.

L’intervento descritto, infatti, fa seguito a ulteriori opere, corrispondenti a un costo di 400 mila euro, realizzate negli scorsi mesi e riguardanti ripristino e rivestimento delle scale esterne.

Negli ultimi mesi lo stadio, che ha ospitato anche eventi calcistici di portata internazionale, (oltre per esempio al concerto di Rockin’1000) è stato rimodernato da interventi di rifacimento dei quadri elettrici legati all’impianto di illuminazione; attivazione del sofisticato impianto di videosorveglianza; adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi; manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-sanitario dei servizi igienici; manutenzione con sabbiatura e fondo epossidico sui pianerottoli e fornitura e posa dei ponteggi per il rifacimento della copertura dei cinque tornelli di accesso allo stadio.