Irene Grandi, Notte rosa in blues "Cerco il suono delle mie origini"

di Rosalba Corti

Irene Grandi e il blues saranno il magico accordo che renderà la serata di Misano più rosa. La cantante toscana sta portando in giro per l’Italia con grande successo, il suo tour dal titolo ’Io in Blues’ e stasera alle 21 sarà in piazza della Repubblica. Come ’portavoce’ di questo genere musicale, sarà accompagnata nel concerto da un quartetto di musicisti: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Pippo Guarnera al magico organo hammond. Da 30 anni sulla scena musicale, la cantante ora è tornata al suo primo amore, il blues, e lo ha fatto nel migliore dei modi, rendendo omaggio ai più grandi del blues con la sua voce.

Grandi, che spettacolo porta sul palco di Misano?

"Il blues è sempre stato nelle mie corde, mi sono sempre piaciuti i colori, i suoni, è un po’ la madre di tutti i generi. Volevo tornare al suono della mia voce primordiale, ai brani che mi hanno formato nel gusto, nei suoni, nelle radici, volevo ricreare quella malinconia che ho trovato anche in Pino Daniele, con cui ho fatto un pezzo di strada musicale".

Eseguirà anche i suoi brani storici?

"Ci sarà una rilettura di alcune mie canzoni, rielaborate in chiave blues, e tanti omaggi a personaggi italiani e internazionali come Etta James, Otis Redding, Sade, ma anche appunto Pino Daniele, Mina, Lucio Battisti".

Mina e Battisti erano blues?

" Interpreto un brano di Battisti degli anni 70, ’Insieme a te sto bene’, che ha forti sonorità blues e di Mina ’E poi’, una grande canzone nata in questa chiave e diventata una hit pop. Shel Shapiro, l’autore del brano, mi ha ringraziata per come ho l’ho rivestito di blues, com’era all’origine. Battisti e Mina sono artisti immensi e ho voluto fare un piccolo tributo ai miei maestri".

C’è un brano di una sua collega, che avrebbe voluto scrivere lei?

"Amo Elisa e il suo modo di scrivere, riesce a toccare certe corde... ’Eppure sentire’ è una canzone meravigliosa, proprio come lei".

Sarà a Misano per la Notte rosa, che suggestione le provoca la Riviera Romagnola?

"Quando ho scritto ’In vacanza da una vita’, ho pensato all’accoglienza dei romagnoli, al loro modo creativo di vivere, e devo dire che quel successo ha creato un feeling speciale tra me e questi posti. Esserci per la Notte rosa, non può che rendermi felice".