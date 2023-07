Tim Summer Hits 2023 Rimini: bagno di folla per la prima serata

Rimini, 7 luglio 2023 – Rimini ha salutato gli artisti del Tim Summer Hits, con tanto calore, voglia di cantare e una grande energia comunicativa. L'evento iniziato ieri sera in Piazzale Fellini, e che per altre due sere animerà la riviera in occasione della notte rosa, è partito con il botto, portando sul palco i beniamini del pubblico.

Un pienone senza precedenti che ha invaso la zona circostante il Grand Hotel, fan in cerca di un selfie anche durante le prove del pomeriggio, artisti presi d'assalto dal calore della gente ma tutto si è svolto nella massima sicurezza. Con la conduzione azzeccatissima e complice di Andrea Delogu e Nek e la collaborazione degli Autogol, la serata ha preso il via con l'artista che più di ogni altro è entrato nel cuore della gente: Tananai.

Pantaloni rosa, sorriso sornione e voce piena, l'artista pluri platino ha inaugurato il Tim Summer Hits con "Abissale" e ha terminato con la sua "Tango" cantata a squarciagola da tutta la platea di Piazzale Fellini. E poi la volta di Blanco, il vincitore di Sanremo 22' che ha avuto l'onore di cantare con MIna. Tanti i giovani artisti ma già molto apprezzati dal pubblico, una su tutte Angelina Mango, la vincitrice di Amici 23' per il canto, che con la sua " Ci pensiamo domani" ha fatto saltare e ballare tutti, bambini compresi.

La serata si è arricchita sempre più di colori e suoni con l'esibizione di Annalisa e la sua hit dell'estate "Mon amour", con il " Mezzo mondo" di Emma, la disco dance di Gabry Ponte, la voce di Alexia, l'eleganza del pop di Raf e ancora i Coma cose, la freschezza di giovani talenti come Gaia, Lda, Aka seven, il rap di Tony effe, le percussioni di Cicco Merolla, la classe di Mara Sattei e di Nina Zilli. Uno spettacolo esplosivo, dal ritmo incessante capace di soddisfare tutto il trasversale pubblico accorso a Rimini per la prima serata di una festa lunghissima che si potrà poi vedere su Rai uno da domenica 16 luglio.

Gli artisti sul palco il 7 luglio

E stasera e domani altri artisti, Lo Stato sociale, Achille Lauro, Arisa, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso e tantissimi altri, 70 in tutto, con la voglia di portare in Romagna, quella spensieratezza che li ha sempre contraddistinti.