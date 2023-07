Notte Rosa 2023 in Romagna, cosa fare il 7 luglio: il programma degli eventi

Bologna, 7 luglio 2023 - La Romagna torna a colorarsi. È tutto pronto per la Notte Rosa che dal 7 al 9 luglio celebrerà l’attesissimo capodanno estivo romagnolo, giunto alla 18° edizione, con un fitto calendario di eventi tra concerti, installazioni, spettacoli e i tradizionali fuochi d’artificio. Lo spirito accogliente tipicamente romagnolo quest’anno è direttamente nel claim dell’evento, che con il ‘Pink Fluid’, firmato Claudio Cecchetto, apre le porte a tutte a tutti sotto il segno dell’inclusione e del divertimento. Ecco gli eventi in programma più attesi di venerdì 7 luglio.

Ferrara

La città estense apre le danze della Notte Rosa in anticipo con il Ferrara Summer Festival, dove giovedì 6 luglio dalle 19 alle 23 ospita la band Europe in piazza Trento e Trieste. Sempre qui, venerdì 7 luglio dalle 18, ha il via il Fluo Run Festival, dove coach esperti si esibiranno in discipline come warm-up, Zumba e strong. A finire, la “fun race” di 5 chilometri tra le mura estensi del centro storico di Ferrara. Per chi volesse concedersi un aperitivo, dalle 17.30 in piazza Porta Paola sarà allestita un’area relax con con musica, dj set e tapas in via Donatori di Sangue 22.

Comacchio

Tutto pronto per il concerto di Clementino venerdì 7 luglio, tra i rapper più rinomati della scena hip hop italiana, che presenterà il suo album “Black Pulcinella”. A mezzanotte tutti sulla costa comacchiese, in viale Jugoslavia - Lido delle Nazioni, per ammirare il suggestivo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio. Come da tradizione, il cielo della Romagna si accende in contemporanea per oltre 100 chilometri di costa.

Cervia

Anche a Cervia i festeggiamenti del capodanno estivo iniziano il 6 luglio con La Milanesiana in Romagna, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e che fa tappa nella città romagnola. Ospiti della serata Rita Pavone e Giampiero Mughini. A seguire, venerdì 7 luglio, EstROSA danza Pop e dintorni, dove giovani talenti si esibiranno in scenografie mozzafiato. Tra gli ospiti è attesa Rita Pompili, in arte Rita Danza, ex Amici di Maria De Filippi.

Forlimpopoli

Imperdibile appuntamento venerdì 7 luglio con il Festival internazionale di Didieridoo. Didjin’oz 2023, evento che diffonde musica e cultura aborigena, è pronta ad accogliere i visitatori con musica e mercatini di strumenti e oggetti etnici, ospiti a sorpresa e tanti workshop tenuti dai musicisti. Come sempre nelle serate del festival sarà attivo lo stand gastronomico con bar e cucina. Appuntamento in piazza Garibaldi dalle 16.

Bellaria-Igea Marina

Venerdì 7 luglio c’è il Carnevale in Rosa Igea Marina, un’imperdibile serata tra musica, cortei in maschera e carri allegorici. L’appuntamento è in via Alfonso Pinzon alle 2. A seguire, i tradizionali fuochi d’artificio che illumineranno in contemporanea tutta la riviera romagnola in occasione della Notte Rosa. Pronti a vedere il cielo dell’Adriatico colorarsi? Occhi in su dalle 23:59 presso il piazzale Capitaneria di Porto.

Rimini

Rimini scalda i motori della Notte Rosa giovedì 6 luglio con due eventi imperdibili. Il Rimini Folk Ballo Liscio, la serata folk dedicata al tradizionale ballo liscio romagnolo in piazza Cavour alle 21, e l’attesissimo Tim Summer Hits di Rai2, il programma televisivo targato Rai2 che dopo piazza del Popolo a Roma fa tappa in Romagna. Da giovedì 6 fino a sabato 8 luglio, dalle 20.30 in piazza Fellini, tanta musica e concerti live che seguitano il maxi evento di Roma.

Attesi: Marco Mengoni, Giorgia, Tananai, Arisa, Emis Killa, Fedez, Articolo 31, Annalisa, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Ana Mena, Angelina Mango e Tedua, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Ariete, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_cose, Dargen D’amico, Emma e tanti altri. Un Mare di Rosa a Rimini torna a colorare tutta la costa per il tradizionale carnevale estivo. Dal porto Miramare e per 7 chilometri, venerdì 7, il litorale diventa una promenade illuminata di rosa con un unico filo di lucine poste a pochi metri dall’acqua. Uno scenario unico, che si trasforma per l’occasione in un enorme palcoscenico a cielo aperto con un ricco calendario di spettacoli diffusi. Il clou dell’evento è dal bagno 47 al 63. Torna in città anche Discoradio Party con RDS Loves Rimini, dalle 22 fino a mezzanotte in piazzale Kennedy, per una grande serata con le hit più rimate di sempre dagli anni ’90 fino ad oggi. Al mix Edo Munari e Matteo Epis, mentre l’animazione è firmata Valentina Guidi e Don Cash.

Per i più piccoli, invece, Rimini accoglie tutti i bambini della riviera per la Notte Rosa Baby, che dal 6 al 9 luglio accompagnerà il divertimenti di grandi e piccini con musica, spettacoli e animazione.

Appuntamento giovedì 6 alle 21 con la musica dal vivo in piazza Sacchini e venerdì 7 luglio alle 21 con lo spettacolo musicale dal vivo sul lungomare di Torre Pedrera con il concerto della Gioel’s band. Per finire, quando scocca la mezzanotte tutti con gli occhi puntati al cielo dove uno spettacolo “pink” colorerà la notte del 7 luglio con i tradizionali fuochi di artificio su tutto il lungomare.

Riccione

Anche a Riccione i fuochi saranno visibili da piazzale Roma venerdì 7 luglio a mezzanotte. Diversi poi gli appuntamenti che apriranno la stagione estiva. Fino al 2 settembre sarà possibile praticare yoga al sorgere del sole sul lungomare dalle 6:30 alle 7:30 in viale Milano 31. A colorare di rosa Riccione anche il Festival del Sole - Sakura Pink Night, serata di arte ginnica e danza dedicata al Sol Levante in compagnia dei suoni magici del Giappone. L’evento è alle 22 in piazzale Roma.

<<< span="">Da non perdere l’Urban Day all’Acquafan di Riccione, dove alcuni street Artist in via Ascoli Piceno 6 realizzeranno un murales dedicato all’inclusione, alla sostenibilità e alla libertà. Infine, al Parco Oltremare, Gessica Notaro accoglie tutti a braccia aperte per l’appuntamento “Delfini, lo spettacolo della natura” dalle 10 alle 18.<<<>

<<< span="">Misano Adriatico<<<>

<<< span="">Prima di ammirare lo spettacolo rosa dei fuochi d’artificio, tutti in piazza della Repubblica alle 21 con il concerto di Irene Grandi. “Io blues” è un omaggio al principio della sua carriera nei piccoli club e ai grandi nomi della scena soul e blues che ripercorrerà i brani celebri d’oltreoceano gli anni ’60 fino ad arrivare a Pino Daniele, Lucio Battisti e Mina, riarrangiati in chiave rock-blues.<<<>

<<< span="">Cattolica<<<>

<<< span=""><<<><<< span="">Prima di ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio a mezzanotte, tutti in piazza Primo Maggio alle 21 per il concerto “La mia vita, un film” di Orietta Berti, accompagnata dalla San Marino Concerto Band. Da non perdere per tutto il weekend della Notte Rosa l’appuntamento dalle 10 alle 18.30 all’Acquario di Cattolica con il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni.<<<>

<<< span="">Cesenatico<<<>

<<< span="">Per festeggiare il 18esimo compleanno del Capodanno estivo della Riviera salirà sul palco di Cesenatico il rapper Shade, l’ex Amici Riki e l’acclamatissimo Alfa. Appuntamento alle 22 in piazza Andrea Costa con il dj set e l’animazione di Radio Bruno. A mezzanotte, poi, tutti con gli occhi puntati al cielo sopra il lungomare per i fuochi d’artificio.<<<>

<<< span="">Gatteo Mare<<<>

<<< span="">Il litorale di Gatteo è pronto a festeggiare la Notte Rosa con il sound intramontabile de Le Vibrazioni. Serata imperdibile all’insegna della musica e del divertimento che si concluderà con il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio. Appuntamento alle 21.30 all’Arena Lido Rubicondo in via Antonio Gramsci 2.<<<>