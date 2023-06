Orietta Berti e Rovazzi: esce il tormentone estivo

Reggio Emilia, 7 giugno 2023 – Se la vita è un po’ noiosa o problematica, ci penseranno loro a portare una ventata di allegria. Lei, una delle regine indiscusse della musica italiana. Lui, cantante e youtuber amatissimo dai giovani. La coppia dell’estate, porta il nome di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, in uscita venerdì (radio e digitale) con “La discoteca italiana”, una canzone destinata a diventare il tormentone dell’estate. Un’idea vincente, un dialogo tra due generazioni. Rovazzi e l’Orietta nazionale, avevano già lavorato insieme, sulla nave Costa Crociere, come inviati speciali del Festival di Sanremo 2022, ma l’amicizia era nata qualche tempo prima, al “tavolo” di Fabio Fazio. Dopo Fedez e Achille Lauro (“Mille”, il loro brano superpremiato) ed Hel Raton ( “Luna piena”), l’artista reggiana, personaggio amato da tutte le generazioni, accenderà l’estate musicale con un brano pieno di energia e gioia. "Mi trovo benissimo con i giovani, con tutti i colleghi con i quali ho lavorato, c’è stata subito un’intesa perfetta" racconta la cantante. Il singolo “La discoteca italiana” anticipato con una storia su Instagram ed un esilarante passaggio da Fiorello a Vivaraidue, sarà supportato da un videoclip (tante le guest-star, da Aldo, Giovanni e Giacomo, a Diletta Leotta e Casadei) che dipinge perfettamente l’atmosfera del brano. Un camioncino variopinto con l’immagine dei due artisti, attraversa le strade di Milano. Un altoparlante, come quello degli antichi arrotini, promette di portare l’allegria nelle cerimonie, nei battesimi, nelle sagre e nei matrimoni.

Orietta, inoltre, è attesa da molti impegni legati al lancio del suo cofanetto “La mia vita è un film- 55 ++ anni di musica”, un progetto celebrativo che va a coronare una carriera infinita.