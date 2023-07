Cosa fare oggi: Notte Rosa 2023, programma 8 luglio in Romagna e dintorni

Bologna, 8 luglio 2023 - Seconda serata alla Notte Rosa 2023 in Romagna. Dopo uno scoppiettante inizio, il Capodanno dell’Estate prosegue anche sabato 8 luglio tra musica e colori. Vediamo cosa fare sabato 8 luglio alla Notte Rosa, quali sono gli eventi imperdibili e gli artisti presenti.

Rimini

Prosegue a Rimini il Tim Summer Hits che anima l’estate romagnola con i più grandi artisti della scena musicale. Sul palco di piazzale Fellini, dalle 20.30, Andrea Delogu e Nek a condurre la serata con il supporto de Gli Autogol, il gruppo comico noto per le sue parodie e le sue imitazioni. Tra gli artisti attesi Marco Mengoni, Giorgia, Tananai, Arisa, Emis Killa, Fedez, Articolo 31, Annalisa, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Ana Mena, Angelina Mango e Tedua, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Ariete, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_cose, Dargen D’amico, Emma e tanti altri. In piazzale Kennedy prosegue anche la festa con RDS 100% Grandi successi. Discoradio Party torna anche sabato 8 luglio dalle 22 con le magiche hit mixate. Si segnala l’appuntamento pomeridiano con la Pink Race Fluid. La corsa della Notte Rosa di Rimini, che partirà alle 17.30 in via Clerici 5, è una gara aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Rum Card e EPS. Infine, imperdibile il Pink Sunset sulla terrazza di Spazio in via San Patrignano 6, dalle 19. A seguire, il secondo appuntamento serale in piazza Pascoli con Musikaten, lo spettacolo folk tradizionale di “Fiemme Musicante” da Cavalese.

Riccione

È conto alla rovescia a Riccione per il concerto di Carmen Consoli, una delle più grandi interpreti della storia recente italiana. In trio con Massimo Roccaforte e Andriano Murania, l’artista delizierà gli ospiti del teatro all’aperto di piazzale Roma a partire dalle 22.

Ravenna

Il Capodanno dell’Estate a Ravenna si festeggia con il Sabato Rosa di Mirabilandia. Per la giornata di sabato 8 luglio è prevista un’offerta speciale con il costo del biglietto dalle 17 a 9,90 euro. Oltre ai divertimenti del parco anche dj set con Jody, Claudio Cecchetto e i vocalist del Samsara di Riccione. Nella stessa serata, i The Kolors approdano a Marina di Ravenna per festeggiare la Notte Rosa. Appuntamento alle 21.30 in piazza Dora Markus.

Ferrara

Al Summer Vibez Festival è tutto pronto per accogliere uno dei dj più amati nel panorama internazionale. Paul Kalkbrenner è pronto ad esibirsi sabato 8 luglio nella città rinascimentale e dare vita ad uno degli eventi imperdibili dell’estate 2023. Appuntamento in piazza Trento e Trieste dalle 19 (ingresso a pagamento).

Comacchio

Super concerto a Comacchio con la Band Evolution 80 per rivivere il sound intramontabile dei miti anni Ottanta. A seguire gli artisti Johnson Righeira, Tracy Spencer, Ivan Cattaneo e I Rockets. Appuntamento in viale Jugoslavia - Lido delle Nazioni alle 21.30

Cervia

Tra le band più singolari del panorama italiano arrivano a Cervia per la Notte Rosa dell’8 luglio i Qluedo. Questa band, che si ispira al famoso gioco da tavolo, animerà la serata di Cervia al Parco dei Gemelli dalle 21. In piazza Garibaldi, sempre alle 21, spazio a Balamondo World Music Festival con Ron e Mirko Casadei per una serata di puro folk romagnolo.

Forlimpopoli

A Forlimpopoli prosegue il Didjin’oz 2023, il Festival internazionale del Didieridoo che diffonde la musica e la cultura aborigena. (Ingresso a pagamento).

San Mauro Mare

Attesissimo il Live & Talk Show con Federica Carta, ex talento di Amici di Maria De Filippi che inagurerà la Notte Rosa di San Maruo.

Bagno di Romagna

Dopo Sanremo e il tour europeo, gli Extraliscio tornano sabato 8 luglio a Bagno di Romagna per la Notte Rosa. Appuntamento alle 21 in piazza Ricasoli per vivere a pieno l’estro polistrumentale di questa band.

Bellaria Igea Marina

E dopo il Carnevale di Igea Marina, tocca a Bellaria con il Carnevale in Rosa. Carri allegorici, cortei mascherati e tanta musica dalle 21 in via Alfredo Panzini.

Misano Adriatico

A Misano la bella stagione si celebra con il Carnevale dell’Estate, uno degli eventi più attesi da queste parti. Sul lungomare la tradizionale parata con i carri allegorici, accompagnati da musiche e balli.

Cattolica

Cresce l’attesa per il concerto di Mika a Cattolica. Dopo il grande successo all’Arena di Verona, la popstar inglese torna con un grande evento in piazza della Repubblica per ripercorrere tutti i suoi più grandi successi. Ingresso dalle 21 con biglietto.

Gatteo mare

Sul palco di Gatteo Mare, in via Antonio Gramsci 2, serata nostalgica con la Tribute band di Max Pezzali. Una serata unica, che ripercorre gli anni Novanta fino ai giorni nostri con il talento dei Rubiconde Live. Appuntamento alle 21.30.