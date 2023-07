Eventi Notte Rosa 2023: dove andare oggi 9 luglio

Bologna, 9 luglio 2023 - Il Capodanno dell’Estate chiude in bellezza con gli ultimi eventi imperdibili del fitto calendario di questa Notte Rosa 2023. Dopo le incredibili serate di venerdì 7 e sabato 8 luglio, domenica arriva il gran finale. Ecco gli eventi in programma città per città.

< span="">Ferrara<>< span=""><>

< span="">La città Estense si sveglia domenica 9 luglio con Morricone all’Alba, il tradizionale concerto mattutino della Notte Rosa che quest’anno rende omaggio al grande compositore del cinema italiano. Appuntamento alle 6 nel giardino della Certosa Monumentale, in via Borso 1. La sera, nella cornice del Summer Vibez, l’attesissimo concerto di Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023 e collezionista di dischi platino. Appuntamento dalle 19 in piazza Trento e Trieste.<>

Notte Rosa, Concerto Bosso Gualazzi (Visit Romagna)

< span="">Rimini<>

< span="">Anche a Rimini torna il suggestivo concerto all’alba. Tutto pronto a Rimini Terme a Miramare per il consueto appuntamento al sorgere del sole a due passi dall’acqua. A suonare ci sarà l’Orchestra Rimini Classica che proporrà le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Appuntamento alle 5:30 fino alle 7 in viale Principe di Piemonte 56.<>

< span="">A Viserba il weekend della Notte Rosa si conclude con l’imperdibile tributo a Lady Gaga, star internazionale e amatissima anche in Italia. L’evento inizia alle 21 in piazzale Adamello a Rivabella.<>

< span="">Riccione<>

< span="">Anche Riccione avrà il suo concerto all’alba. Appuntamento alle 5:15 in piazzale San Martino con la voce e la chitarra di Paola Turci.<>

< span="">Ravenna<>

< span="">A Lido di Dante attesissimo il concerto all’alba di Guerzoncellos. Domenica 9 luglio alle 5:30 tutti in spiaggia per svegliarsi insieme al virtuosismo di questa rock band con “The barock side of the cellos”.<>

< span="">Bellaria-Igea Marina<>

< span="">La Notte Rosa chiude le magiche serate in bellezza con un Imperdibile Live Show di Elettra Lamborghini. La celebrità acclamata dalle nuove generazioni suonerà le sue vibranti hit in piazzale Capitaneria di Porto a partire dalle 21.30<>

< span="">San Giovanni in Marignano<>

< span="">Speciale appuntamento alle 21 in via Largo Fosso del Pallone con Radio Ufo 78: reading, ma anche concerto, melologo e radiodramma live con scrittori e musicisti. Ospiti saranno i due scrittori Wu Ming 1 e Jadel Andreetto, mentre i musicisti il Bhutan Clan, celebre band cresciuta nel quartiere Cirenaica di Bologna.<>

< span="">Gatteo Mare<>

< span="">Si conclude in bellezza anche a Gatteo Mare dove domenica 9 luglio alle 21.30 la band OxxxA suonerà le più grandi hit della musica italiana e internazionale. L’evento è all’Arena Rubicone, in via Antonio Gramsci 2 (prenotazione obbligatoria).<>