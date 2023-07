La Notte Rosa fa scintille Emozioni in Riviera, la festa si scatena tra musica e selfie

di Luca Ravaglia

Il tramonto è rosa, come la notte. Cesenatico si prepara al Capodanno dell’estate come sempre con anticipo, colorando vetrine, cappelli, abiti e qualsiasi altra cosa possa cambiare tono per vestirsi a tema sull’onda di una ricorrenza che ormai è diventata storia. Storia della città e della riviera, quella romagnola, che si sta ancora rialzando dalla calamità dell’alluvione, ma che ha già una fortissima voglia di divertirsi. E far divertire. Mentre in piazza Costa si accordano gli strumenti in vista del concerto, la spiaggia cambia look, adeguandosi al momento. E lo fa con stile, come sempre. Con la musica di violino dal vivo che tiene compagnia durante la cena servita vista mare, oppure coi riflessi rosati che si allungano sui lettini, in un’atmosfera da sogno. Perché il sole sta scomparendo alle spalle, il caldo si stempera con la brezza e restare qui, semplicemente a godersi il momento, vale già tutta la serata. Per chi cerca atmosfere e inquadrature inedite invece, la strada giusta è quella che conduce verso il Porto Canale, dove è ormeggiata una delle tante motonavi che durante il giorno accompagnano i turisti in cerca di delfini. Ora i delfini non si vedono, ma essere al largo, di notte, a brindare accompagnati da un buon fritto di pesce, davanti al grattacielo rosa e allo spettacolo dei fuochi d’artificio tutto intorno, merita certamente la possibilità di valutare l’escursione col favore delle tenebre. Il resto lo fanno i bar, i ristoranti e i negozi aperti – ovviamente – fino a tardi. C’è chi arriva al lavoro con una Vespa rosa che cattura l’attenzione di mezzo viale Carducci. Oggi, ma anche durante tutti gli altri 364 giorni dell’anno dal momento che la proprietaria del mezzo a quella griffe ci è affezionatissima e se la tiene stretta in qualsiasi stagione. Intanto il tempo passa, le luci naturali si abbassano e il rosa artificiale sale di toni, soprattutto intorno al grattacielo, dove la festa ha il profumo del concerto a misura (soprattutto) di giovani e giovanissimi.

Si inizia alle 22 e si va avanti fino a mezzanotte, quando la musica si spegne e si guarda verso l’alto, verso il cielo, dove arrivano i fuochi, che si alzano dal mare e regalano coreografie che sono sempre da applausi. Ma che ovviamente sono solo il contorno. Perché il clou della festa sono gli invitati, cominciando dai fan che hanno cominciato a prendere posto dietro alle transenne sotto al palco di Radio Bruno in orari decisamente non sospetti, per essere sicuri di accaparrarsi un buon posto, (quasi) a tu per tu coi cantanti. Che sono il rapper Shade, autore di gettonatissime hit estive, Riki, volto noto di ‘Amici’ e il cantautore Alfa. Il conto alla rovescia lo scandisce il colore del grattacielo, circondato da enormi fari che al momento giusto garantiscono l’effetto selfie da piazzare in tempo reale sui social network a uso e consumo di assenti e presenti. Soprattutto dei presenti però, perché la Notte Rosa è da vivere. A Cesenatico, come lungo tutti gli altri chilometri di spiaggia che per un fine settimana all’anno si tingono di rosa. Sono cambiati i tempi, le edizioni sono passate e il peso degli anni si avverte, dice chi cerca di misurare l’affluenza a colpi d’occhio. E’ vero, i tempi cambiano e la Notte Rosa fa lo stesso, aggiornando slogan, programmi e proposte. Quella che resta la stessa è l’aria che si respira da queste parti, con l’alluvione come col sole. La Romagna è la sua gente, il suo spirito. La Romagna il sorriso non lo perde mai.