Scaletta Bruce Springsteen 2023 a Ferrara, le canzoni del 18 maggio

Ferrara, 16 maggio 2023 - Ci siamo. Manca sempre meno al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, e per i fan è arrivato il momento di scoprire quali canzoni canterà il Boss la sera del 18 maggio. Per il maxi live al Parco Bassani si stimano circa 3 ore di concerto in cui la star statunitense suonerà 27-29 brani. Non possiamo conoscere la cronologia esatta delle canzoni, ben sapendo che l’autore cambierà l’ordine dei brani ogni sera del suo tour 2023.

Ad ogni modo, è certo che la scaletta di Ferrara ricalcherà la successione dei brani eseguiti dalla rockstar in Europa. Di seguito la probabile scaletta che suonerà Bruce Springsteen a Ferrara.

Scaletta Bruce Springsteen 18 maggio 2023

Sulla base dei concerti di Bruce in Europa ecco di seguito un elenco dei grandi successi che l’artista molto probabilmente riproporrà a Ferrara giovedì sera. Sappiamo già che la successione dei brani qui proposta sarà decisa all’ultimo dall’artista, da anni solito lasciare che sia il pubblico stesso a suggerire i brani attraverso cartelli e striscioni. Ad ogni modo, ecco la probabile scaletta di Ferrara. No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter To You Promised Land Out In The Street Candy's Room Kitty's Back Brilliant Disguise Nightshift Don't Play That Song E Street Shuffle Johnny 99 Last Man Standing House Of A Thousand Guitars Backstreets Because The Night She's The One Wrecking Ball The Rising Badlands Burnin' Train Born To Run Rosalita (Come Out Tonight) Glory Days Dancing In The Dark Tenth Avenue Freeze-Out I'll See You In My Dreams

Brani tradotti sui maxi schermi

Sappiamo anche che due dei brani in scaletta saranno tradotti in italiano, così come i discorsi parlati dell’artista, e trasmessa sui maxi schermi. A rivelarlo è Claudio Trotta, produttore artistico attivo nella realizzazione di spettacoli dal vivo, manager di Barley Arts e storico promotore di Springsteen in Italia.

Chi aprirà il concerto

Barley Arts ha selezionato due band sulla base dei gusti dei fan di Springsteen. Così, ad aprire il concerto del Boss e la E Street Band nella data emiliana saranno Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards, e Sam Fender, vincitore di un Brit Awards nel 2022 e, a detta di molti, l’erede di Bruce Springsteen.