Tramonto Divino 2024 a Ferrara, tornano le degustazioni: ecco il programma

Ferrara, 5 settembre 2024 – Il tour del gusto dell'Emilia Romagna fa tappa in Piazza del Municipio a Ferrara in versione ricercata e "internazionale": al Tramonto Divino sarà possibile assaporare il gusto di oltre 300 diverse etichette regionali e sperimentare il finger food e i piatti gourmet. Si parte alle ore 19 di mercoledì 11 settembre, nel cuore del centro storico estense.

Nella cornice della Sala degli Arazzi, all’interno della residenza municipale, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa per la presentazione dell’evento. Sono intervenuti gli assessori Angela Travagli e Matteo Fornasini insieme ai rappresentanti delle associazioni che collaborano alla realizzazione della manifestazione: Massimiliano Urbinati, Maurizio Magni, Pietro Campaldini e Francesco Mazzoni.

Presenti all'incontro coi giornalisti gli assessori Angela Travagli e Matteo Fornasini, il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori Massimiliano Urbinati, il direttore dell'Agenzia Prima Pagina Maurizio Magni, Pietro Campaldini dell'assessorato all'Agricoltura della Regione e il delegato dell'Associazione Italiana Sommelierdi Ferrara Francesco Mazzoni

Angela Travagli, assessore a Fiere e Mercati, ha espresso la propria soddisfazione per il raggiungimento della 14esima edizione, facendo riferimento al sostegno economico e organizzativo del Comune e alla vocazione ospitale di Ferrara: “Una città che dà il massimo in termini di capacità di accoglienza e possibilità di trascorrere una serata particolare per tutti non solo per gli specialisti. Un modo intelligente per scoprire la cultura del vino e del cibo di un territorio.”

Anche l’assessore al Turismo e alla Promozione del territorio Matteo Fornasini ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, considerando che “che ben diciotto delle produzioni DOP e IGP riconosciute dalla Unione Europea per l'Emilia-Romagna parlano ferrarese. Marchi che non sono solo sinonimo di qualità produttiva ma indice di valore economico, di realtà aziendali e imprenditoriali dinamiche e, quindi, di lavoro. Giusto, pertanto, metterle in vetrina e valorizzarle per il mercato interno, europeo, internazionale".

L’offerta enogastronomica

La grande ricchezza della proposta alimentare e vinicola ha convinto gli organizzatori e i partner a raddoppiare gli spazi di mescita fin sotto allo scalone del Comune per far posto alle tantissime nuove proposte in assaggio.

Un’edizione in formato “extralarge” che vedrà un piccolo esercito di sommelier in alta uniforme servire e raccontare diverse qualità di vino provenienti da tutta la regione come l'Albana, il Sangiovese, il Trebbiano e Famoso, ai Pignoletto Doc e Docg dei Colli Bolognesi, i freschi e frizzanti Lambrusco, i ferraresi vini delle Sabbie, le Malvasie di Piacenza e Parma e il Gutturnio piacentino. Non mancheranno anche i Vini ambasciatori e i Best 100 della Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare; spazio anche per la degustazione di 100 etichette internazionali selezionate fra i vini a medaglia del Concorso Mondiale di Bruxelles, un'autorità in materia enologica.

Inoltre, gli allievi e i docenti dell'Istituto Alberghiero Orio Vergani di Ferrara serviranno un finger food di qualità a base di prodotti tradizionali certificati dei Consorzi delle Dop e Igp regionali. Si potrà assaggiare anche un risotto Gourmet ispirato a una ricetta artusiana e un piccolo dessert mutuato dalla tradizione del territorio, preparato dallo chef Adalberto Athos Migliari della Locanda La Chiocciola.

L’ospite d’onore della serata sarà l'Olio Evo Brisighella Dop, un prodotto esclusivo proveniente dalla Romagna a cui verrà dedicato un apposito spazio per la degustazione, da abbinare al gelato artigianale.

Come partecipare

Ci si può iscrivere sul sito fino alle ore 13 di martedì 10 o in cassa dalle 19 di mercoledì 11 pagando la cifra di 25 euro. L'ingresso comprende: la libera degustazione di tutti i vini, 4 biglietti per finger food e piatti goumet, una Guida Vini Emilia Romagna da Bere e da Mangiare Edizione 2024/25 in omaggio e il calice da degustazione.

Gli studenti e dipendenti dell'Università di Ferrara e i Sommelier Ais possono fruire di un ingresso ridotto a 5 euro, dopo aver favorito il tesserino di riconoscimento: il ticket scontato si può acquistare la sera dell'evento presso piazza Municipio o dal 2 settembre presso Porta Paola (Piazza Travaglio, 20 - Ferrara) sede dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara.