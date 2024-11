A Carpi sugli scudi i giovanissimi di Acqua Time

Domenica scorsa a Carpi, si è svolto il 4º Trofeo Coopernuoto. Alla prima uscita la squadra Acqua Time di Occhiobello ha evidenziato miglioramenti cronometrici. Da segnalare i risultati di Nicolò Bonfante, vincitore dei 50sl Juniores in 24”10 e bronzo nei 100sl in 53”07. Ottimi piazzamenti per Alice Craparotta, 7ª nei 100do in 1.08.16, Mattia Romanin 8º nei 100fa in 1’02”26 e 6º nei 50sl in 26”34, Alessio Bertoncini 5º nei 100sl in 53”55. Buoni gli esordi per i più giovani Lorenzo Zanella, Andrea Rossin, Francesco Rossin, Ilaria Romanin, Azzurra Pellegrinelli, Nicole Galletto, Gabriele Magistro e Filippo Carriero.