A lezione dagli uomini dell’Arma: "Ecco come si batte il bullismo"

I Carabinieri in classe con i giovani studenti delle scuole "Pascoli" affrontano i temi del bullismo, dell’uso di stupefacenti e della cultura della legalità. Nell’ambito degli incontri sulla "cultura delle legalità" che l’Arma dei Carabinieri, secondo i protocolli siglati presso le Prefetture, organizza nelle scuole di tutto il Paese, nella mattinata odierna, i militari della Compagnia di Cento hanno incontrato oltre quaranta studenti appartenenti alle classi terze medie inferiori dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" di Cento.

Per affrontare le tematiche di interesse, il Maggiore Roberto Petroli, Comandante della Compagnia, ha preso spunto dalla presentazione del Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2025, il cui tema - "I Carabinieri e i giovani" - testimonia il fatto che le problematiche delle nuove generazioni sono al centro dell’azione dell’Arma. Pregevoli la veste grafica e i testi che accompagnano ciascun mese, per i quali l’Arma si è avvalsa dell’opera di due noti esponenti del panorama artistico-letterario, quali il disegnatore Marco Lodola e lo scrittore di Maurizio De Giovanni. Il calendario si configura come un dialogo epistolare tra un Maresciallo, che ha da poco perso la moglie, ed il proprio figlio adolescente, alle prese con le sfide del quotidiano.