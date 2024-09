A San Felice il triangolare con Modena e Parma

Mancano ancora due settimane abbondanti all’inizio del campionato, ma la Spal Primavera non vuole farsi trovare impreparata nel giorno del debutto sul campo del Modena, contro il quale a Vignola nel primo torneo stagionale aveva perso di misura giocandosela alla pari. Per questo mister Pedriali e il suo staff hanno fissato una serie di test che scandiranno la marcia di avvicinamento all’esordio ufficiale. Lo scorso weekend i biancazzurri hanno superato il Sassuolo Under 18 con un secco 3-0, mentre venerdì prossimo è in programma un triangolare con Modena e Parma a San Felice sul Panaro. La Spal Primavera poi affronterà in amichevole la Juniores Nazionale dell’Este (l’1 settembre) e la Primavera dell’Arzignano (il 3 settembre), tutti appuntamenti preziosi per testare la preparazione in vista delle partite che contano. Tornando ai risultati del settore giovanile, domenica scorsa si sono registrate tre sconfitte contro i pari età del Venezia: Under 17 e Under 16 hanno perso 3-1, mentre l’Under 15 si è arresa con un secco 5-1. La Spal Under 17 debutterà in campionato domenica 15 settembre contro la Triestina. La Spal Under 16 dovrà attendere fino a domenica 29 settembre per disputare la prima giornata contro l’Arezzo, infine la Spal Under 15 comincerà il proprio percorso nel campionato di categoria domenica 15 settembre contro la Triestina.