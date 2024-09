Abiti e disegni in mostra per ricordare Veronica

Si chiama "Art and Fashion" ma si legge Veronica Furegato, o meglio quello che era il talento, l’estro e la bellezza che sprigionava la diciannovenne tragicamente scomparsa tre anni fa, in un indicente stradale. E’ la mostra allestita da oggi fino a domenica nella sala della Pro Loco di Codigoro dove con abiti disegnati da lei, le tante fasce di bellezza vinte, quadri, disegni e tutto ciò che con la sua bellissima immaginazione era riuscita a creare. La sala dell’associazione turistica è un micro cosmo capace di sprigionare energia, emozioni, magia, ricordi, sorrisi e anche lacrime. Natascia e Alessandro, genitori di Veronica, dall’immane dolore sono riusciti a trarre un’energia che li porta, nel ricordo della figlia, a promuovere iniziative di solidarietà e valorizzazione del talento, per coinvolgere giovani e meno giovani a confrontarsi non solo su tematiche artistiche ma anche di carattere sociale. "Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale, sempre in collaborazione con Natascia ed Alessandro ed il Gruppo artistico che hanno fondato, è lieta di accogliere nel programma della Festa della Birra la mostra che inauguriamo oggi - ha dichiarato il sindaco Alice Zanardi - e l’evento serale "Un cuore per Veronica, previsto per sabato prossimo in piazza Matteotti". Alle 18.30 del 31 agosto si svolgerà la prima parte della manifestazione "Rising Stars", con la premiazione degli studenti del Polo Guido monaco, vincitori della borsa di studio promossa dall’Aido di Codigoro. In serata la manifestazione "Un cuore per Veronica", con l’esibizione di tanti giovani talenti. La mostra Art and Fashion, passa in rassegna tutta la produzione artistica della giovane codigorese: disegni, sculture, dipinti, poesie, bozzetti realizzati per la scuola di moda "Vitali" di Ferrara e abiti e resterà aperta, ad ingresso libero, sino al 1° settembre prossimo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30."Organizzare una mostra era uno dei sogni di Veronica quindi come genitori ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto di tutto - dice la mamma di Veronica Natascia Zanghirati - perché questo sogno si realizzasse. Uno spazio interamente dedicata allo straordinario mondo creativo di Veronica è stata amorevolmente costruito pezzetto dopo pezzetto da noi genitori, con forza, nostalgia e tanto amore. Art and Fashion è un viaggio attraverso la vita di Veronica, esplorando il mondo attraverso i suoi occhi, dalle prime pennellate infantili, alle sofisticate creazioni di moda: ogni opera riflette la sua passione".

cla. casta.