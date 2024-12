Accordo tra BF Educational e Università di Padova per la formazione a Jolanda di Savoia

BF Educational e Università di Padova hanno recentemente sottoscritto un accordo per attività di collaborazione scientifica, di supporto alla didattica e per la formazione dei dottori di ricerca. All’incontro, tenutosi alla sala da Pranzo di Palazzo del Bo, sono intervenuti Gianni Barcaccia, direttore Dipartimento di Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell’Università di Padova, Vincenzo D’Agostino, direttore Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali dell’Università di Padova e Francesco Pugliese, amministratore delegato di BF Educational.

L’accordo tra BF Educational e Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae) e Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali (Tesaf) è volto a implementare la collaborazione scientifica su specifici progetti anche a livello internazionale e, in generale, a favorire la formazione da un lato del personale di BF, dall’altro la possibilità da parte di dottorandi dell’Ateneo di svolgere attività di ricerca e formazione su larga scala, in modalità residenziale, al campus di Jolanda di Savoia.

"Grazie a questo accordo quadro tra l’Università di Padova e BF Educational – ha spiegato Barcaccia - si potrà avviare un percorso che non soltanto avrà rilevanza per la formazione post-lauream nell’ambito dei dottorati di ricerca afferenti ai nostri dipartimenti, ma che avrà ricadute significative anche nelle attività formative a livello didattico attraverso iniziative innovative nell’ambito agroalimentare, anche tenendo conto delle competenze che BF Educational possiede in tutta la filiera".

Una collaborazione che, come evidenziato dall’ad di BF Educational Francesco Pugliese, consentirà di offrire "a studenti e dottorandi opportunità uniche per sviluppare competenze avanzate e per contribuire attivamente alla crescita di un’agricoltura sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia. Il campus di Jolanda di Savoia potrà diventare un punto di riferimento per la ricerca e la formazione di eccellenza, valorizzando il patrimonio di know-how che BF Educational si impegna a costruire giorno dopo giorno anche attraverso gli accordi con enti di formazione di primario livello".

Come spiegato dal prof. Vincenzo D’Agostino la collaborazione con BF permetterà, tra le altre opportunità, "di avere a disposizione realmente dei terreni, che saranno veri "campi di sperimentazione" per le idee innovative e per la formazione dei nostri dottori di ricerca".