Addio a ’Lele’ Graziani, il pizzaiolo storico del ’Caffè del Ricordo’

L’ultimo saluto ad un uomo buono che aveva sempre un sorriso e una parola gentile per tutti. Si terrà oggi, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Vigarano Pieve, dove abitava, il funerale di Emanuele Graziani, ‘Lele’, conosciuto da tutti per la sua capacità di creare pizze uniche e per essere stato, per ben 27 anni, uno dei punti di forza del noto ristorante ‘Il Caffè del Ricordo ‘ di viale Repubblica a Bondeno. Lascia il fratello Daniele e la sorella Violetta. "Aveva una grande passione – racconta tra la commozione Monica Bergamini titolare del Caffè del Ricordo -. Ha iniziato da ragazzino facendo il cameriere, per poi lavorare in una pizzeria d’asporto a Ferrara. Era venuto a lavorare con noi nel 1996 e da quel momento è stato il nostro punto di riferimento perché aveva qualcosa di speciale, era responsabile, organizzato, attento al ristorante e a noi. Più che un dipendente era come un socio, perché lavorava con attenzione su tutto, aiutandoci. Ci metteva il cuore". Un pizzaiolo d’eccellenza: " Ha sempre lavorato con una passione esagerata – continua Monica - . Aveva perfezionato l’impasto della pizza napoletana. Aveva tanta voglia di vivere.

cl.f.