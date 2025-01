Addio a Luciano Gollini, parrucchiere e vecchia gloria del calcio

Si terrà questo pomeriggio a Portomaggiore il funerale di Luciano Gollini, il decano dei parrucchieri della cittadina, scomparso a 96 anni. Luciano era un maestro, il suo negozio nella centralissima via Cavour era il punto di riferimento delle donne e degli uomini che volevano un taglio alla moda e cambiare in meglio l’aspetto. Sotto la sua guida si sono formati tanti parrucchieri, mentre ha raccolto il testimone la figlia Stefania, che ha affidato a Facebook un commento affettuoso: "Quando ti sedevi sulla poltrona del Maestro non chiedevi un taglio particolare, lasciavi spazio alla sua creatività.... ciao Luciano. Un abbraccio". E’ lutto anche nel mondo del calcio. Gollini è stato anche un giocatore della Portuense: aveva cominciato la carriera nel Massa Lombarda, poi in Serie D nel Perugia, successivamente aveva vestito per quasi vent’anni la maglia rossonera, era un terzino grintoso e dai piedi buoni. Il funerale ci sarà alle 14.30, partendo dalla camera mortuaria di Portomaggiore.