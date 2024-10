Al Centro Ippico Equipassione giornata dedicata alla formazione

La cultura e lasStoria sono entrate prepotentemente domenica al Centro Ippico Equipassione di San Carlo, magistralmente diretto da Giorgia Fagnoni in una scuderia decorata con la scenografia delle grandi occasioni. La giornata didattico formativa ha infatti visto al mattino la presentazione dei libri su Alessandro Bettoni Cazzago. L’autore Riccardo Balzarotti Kämmlein, da grande appassionato di cavalli e di storia, ha saputo tenere inchiodato alle sedie il folto pubblico che aveva gli occhi puntati allo schermo gustandosi foto e filmati d’epoca a rivivere le gesta atletiche del Colonnello Bettoni, grande campione di equitazione e comandante dei Savoia Cavalleria (3°) nella tremenda campagna di Russia. La carica di Savoia il 24 agosto 1942 nella piana di Isbuscenskji resterà per sempre nella leggenda. 350 cavalieri italiani misero in fuga i 2500 fanti siberiani del 812.mo reggimento come uscendo da un quadro del 1800. I giovani atleti hanno potuto conoscere una pagina di storia altrimenti destinata all’oblio ed il racconto ha commosso molti ignari del sacrificio di ragazzi poco più grandi di loro. Il pomeriggio ha poi visto gli stessi cavalieri ed amazzoni rendere omaggio all’autore venuto appositamente da Portovenere ricambiando la sua cortesia con ben 10 caroselli a cavallo.

Ventotto tra allievi ed istruttrici hanno intrecciato figure di maneggio nella Cavallerizza del centro come a descrivere arabeschi su linee immaginarie. Gli incroci di cavalli dai mantelli immacolati o scuri ed i cambi di andatura hanno affascinato ed emozionato la platea. In conclusione, dopo il gran finale sulle note della marcia d’ordinanza della Cavalleria Italiana “Principe Eugenio” in simbolico omaggio a Bettoni ed alla cavalleria tutta, l’immancabile inchino a ringraziare il pubblico.