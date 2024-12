Al Ridotto il gran galà, cena sold out da mesi. Lunga notte da vivere

Il 31 dicembre l’incendio del Castello, ma la lunga notte comincerà alle 21,15 quando si apriranno i cancelli. A partire dalle 22 Radio 105 accenderà piazza Castello. L’atmosfera sarà all’insegna della grande festa con un dj set firmato Radio 105, l’animazione di Dario Micolani, conduttore dell’emittente. Durante lo spettacolo di 105 si esibiranno le voci di due artiste emergenti dal forte impatto. Sono Federica Andreani ed Enula, che hanno entrambe un ricco curriculum che nasce con la partecipazione ad Amici. Alle 23.55, il conto alla rovescia introdurrà lo spettacolare incendio del Castello, a partire dalla mezzanotte. La notte proseguirà fino alle 2 con il coinvolgente format ‘Shake hit’ di Radio 105.

La cena di gala. Il Ridotto del Teatro Comunale, alle 20, sarà cornice del gran galà di Capodanno, cena di gala con musica dal vivo e vista sull’imponente e suggestivo Castello Estense (evento giù sold out da mesi).

Ma non c’è solo San Silvestro. Prima e dopo Capodanno

Tempo di balletto. Il 28 dicembre alle 20.30 e il 29 dicembre alle 16 andrà in scena al Teatro Comunale ‘Lo Schiaccianoci’. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica.

Il musical. Il 29 dicembre alla Sala Estense tre spettacoli: alle 16 e alle 17.30, il Presepe Vivente si trasforma nell’emozionante musical ‘Un vagito per la notte’. Alle 21 sarà la volta del ‘Christmas Singing Barbershop Style’, i migliori quartetti italiani e il coro Project-B in un concerto a cura del Consorzio Wunderkammer. Il 30 dicembre alle 21 tornano alla Sala Estense i ’Souvenir de Noel’. Il concerto è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul portale inferrara.it (i posti a sedere non sono assegnati né riservabili). Il 30 dicembre alle 20.30 e il 31 dicembre alle 7 andrà in scena al Teatro Comunale ‘The Black Blues Brothers’. In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico.

L’orchestra. Il 1° gennaio, alle 16,30, nel Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, torna il tradizionale Concerto di Capodanno dell’orchestra a plettro Gino Neri. Un programma unico, diretto dai Maestri Francesco Zamorani e Pierclaudio Fei, spazierà tra classici come Carmen di Bizet e Strauss, omaggi speciali e celebri melodie. Ospite la cantante Rachele Amore. Biglietti: 10 euro, ridotti 5 euro.

Nel parco. Fino al 6 gennaio saranno aperti il Ferrara Winter Park al Parco Marco Coletta, con la sua pista di pattinaggio, gli addobbi, un’area food e un palinsesto di spettacoli e attrazioni per tutte le età; il Paese di Babbo Natale e della Befana in Piazza Municipale, a cura della Contrada di San Paolo, tra bancarelle e attrazioni per famiglie, e i mercatini di Natale di Piazza Trento e Trieste.

Le mostre da poter visitare durante le feste. A Palazzo dei Diamanti c’è Il Cinquecento a Ferrara, un percorso espositivo che celebra artisti del Rinascimento a Ferrara come Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, tra sacro e profano, storia e fiaba (info: www.palazzodiamanti.it). Lo Spazio Antonioni ospita Bruce Davidson / Zabriskie Point. I volti dell’America, una mostra fotografica dedicata al leggendario reportage Magnum sul set del capolavoro di Michelangelo Antonioni (info su www.museiferrara.it).