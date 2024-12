Al teatro Nuovo il Natale è pop rock. Il Maestro fa rivivere i capolavori

A Ferrara il Natale si festeggia al ritmo del pop rock. Domani alle 21 infatti, il teatro Nuovo ospiterà il ’Ferrara christmas pop rock’, tradizionale appuntamento natalizio con le voci di ’Art voice academy’ e l’orchestra ’Sinfonica Italiana’ diretta dal maestro Diego Basso. Il musicista e direttore si è formato al conservatorio di musica ’Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto, dove è successivamente tornato come insegnante di ’Prassi esecutiva della musica d’insieme (pop e rock)’. L’orchestra da lui creata è il risultato di un progetto che ricalca le orme delle grandi orchestre degli anni Settanta. Ensemble, quelle, che hanno interpretato non solo le colonne sonore cinematografiche, canzoni, spettacoli teatrali e musical, ma anche la colonna sonora della vita di ciascuno di noi oltre alle arie d’opera. È composta da più di 100 elementi e ha una sezione young di 40 musicisti tra i 18 e i 25 anni. Dai grandi classici senza tempo del repertorio natalizio alla musica immortale dei Queen, lo spettacolo promette di anticipare un Natale con un evento che celebra la grande musica. Presenterà la serata Nicola Franceschini, giornalista di Telestense. Quello tra il maestro Basso e Ferrara è un rapporto stretto ed intenso iniziato nel 2012, all’indomani del terribile terremoto della pianura padana. Quell’anno è infatti nata l’idea di un concerto che fosse sia momento di spettacolo sia con intento benefico, Da questo primo incontro, il legame tra la bellezza della città e quella della musica che è proseguito negli anni creando un forte sodalizio con il pubblico della città. Il programma musicale scelto per la serata spazierà dai brani tradizionali, quali ’Have yourself a merry little christmas’ e ’Oh holy night’ a fino a canzoni pop diventati iconiche del periodo delle feste come ’It’s beginning to look a lot like christmas’ e ’All I want for christmas is you’. Natale sì, ma non solo. In occasione del concerto il pubblico avrà l’occasione di ascoltare e farsi conquistare dai grandi classici dei Queen nel riarrangiamento completo in versione sinfonica del Maestro Basso: ’Hammer to fall’, ’Don’t stop me now’, ’I want it all’, ’We are the champions’, eseguite in una veste inedita che faranno rivivere tutta l’energia e le emozioni dei live della band britannica. Il concerto ferrarese arriva dopo un anno molto intenso per il maestro Basso, che ha portato in tutta Italia con grande successo i suoi numerosi progetti musicali, nati dal suo grande amore per la musica che lo porta a dedicare estrema cura e precisione nell’arrangiamento musicale per la grande orchestra. Tra questi: “Diego Basso plays Queen”, la cui tournée si è recentemente conclusa con un trionfo al teatro Alfieri di Torino; ’L’omaggio a Ennio Morricone’ e “Diego Basso plays Soundracks” dedicati al geniale compositore romano e alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema; ’Lucio in orchestra’ che ha reso omaggio a Lucio Dalla al teatro Ariston di Sanremo. Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale in musica e per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera unica. L’evento ’Ferrara christmas pop rock’ è una produzione Icona e Ava sound live music ed è sostenuto da Duegi Srl, Pumaware informatica, Scopagioielli, Vassalli bakerying, trattoria Antichi sapori. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.