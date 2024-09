Alchimie di suoni. Viaggio tra culture sul filo della musica. Quei ritmi sono folk

Niente fiesta flamenca...ma altre musiche a Musijam. L’attesissima Fiesta flamenca che era già prevista per domenica 23 giugno, che un temporale ha costretto a rinviare, non potrà svolgersi, a causa di problemi imprevisti della danzatrice, neppure domenica 15 settembre alle 20 presso l’Associazione Culturale e Scuola di Musica Musijam, negli spazi del centro dedicato ad Antonio Slavich che si trova in viale Alfonso d’Este n° 13.

L’evento si sarebbe collocato all’interno del ricco ‘cartellone’ che Musijam propone, nel giardino segnalato con il numero 47 nel programma del Festival Interno Verde. Ecco quindi andare in scena oggi, alle 17,30, l’iniziativa che è stata intitolata Alchimie di suoni, si tratta di un concerto folk che consentirà di viaggiare insieme alla musica tra culture e popoli vicini e lontani, un’avventura tra note e culture diverse. La formazione è composta da musicisti, docenti di Musijam: alla chitarra Diego Insalaco, al pianoforte Stefano Raimondi, alla fisarmonica Elio Pugliese, al flauto traverso Matteo Storti e alla voce Marco Vinicio Ferrazzi.

La giornata di domani si aprirà con un workshop dal titolo Camouflage vegetale: “giocando” con la fantasia, i rami, le foglie, i tronchi e i pennelli, Raffaella ci riporta in rifugi primordiali per ricordarci che tutto ciò che è verde è vita. L’uomo si integra con rispetto nell’ambiente. Alle 10,30 all’interno del parco risuonerà la fisarmonica, regina indiscussa dei ritrovi popolari in campagna, ma pure, in questa e in altre occasioni, in cima alle Mura Estensi: è quello che si potrà gustare nella Festa agreste animata dall’Ensemble diretto da Elio Pugliese.

L’intensa mattinata si concluderà alle 11,30 con un Laboratorio di percussioni e danze africane dall’evocativo titolo Cerco un po’ d’Africa in giardino...insieme al maestro Bruno Bruxtar, cui seguirà un aperitivo offerto dall’associazione. Vi aspettiamo comunque numerosi, giacché Interno Verde è da nove anni una prestigiosa manifestazione che invita a scoprire giardini privati, luoghi di comunità, corti rinascimentali, cortili e orti, meravigliose oasi segrete ricche di suggestioni e ricordi, come è appunto il giardino retrostante l’edificio in cui si trovano i locali dell’Associazione Culturale e le stanze della Scuola di musica Musijam. Il giardino è un elemento fondamentale nella vita creativa dell’associazione. La cura del giardino è espressione

d’amore per la Natura che, come è espresso nella filosofia del grande John Cage, è musica. I suoi elementi come la pioggia, il vento, il sole, gli uccelli, il picchio, le cicale, i grilli, sono fonte irrinunciabile di ispirazione. “Tutto è suono!” Certo, ora non ci sono il labirinto di bosso e le geometrie fiorite di rose dei tempi degli Estensi, ma si trovano le agavi in vaso, la yucca, un bel mirto arrivato direttamente dalla Sardegna e un’esuberante vite americana si arrampica sui muri dell’edificio. Musijam è in

ð 320-4879109 oppure mail musijamferrara.aps@gmail.com.