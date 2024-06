Allagamenti, servono lavori per un milione

Serve un milione e mezzo per mettere a terra il progetto di messa in sicurezza idraulica del quartiere africano di Portomaggiore, un’area residenziale di pregio tra il canale Diversivo e l’ex ospedale, che finisce sott’acqua spesso e volentieri. Il progetto è stato commissionato a Hera nel lontano 2021, ma non è ancora ai blocchi di partenza, qualcosa però si muove. "Un mese fa – racconta il sindaco Dario Bernardi – c’è stato un incontro con Hera e Consorzio di Bonifica, c’è un accordo di massima, serve predisporre il piano esecutivo e definitivo e che abbia il via libera dalla Regione, che sia cioè inserito nelle priorità. Ricordo che il fortunale dei giorni scorsi è stato di minore portata rispetto a due settimane fa". Affermazioni che non convincono il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato: "Il ripetersi degli allagamenti non può essere considerata una eccezionalità. Peraltro senza che da parte dell’amministrazione vengano fatti passi avanti concreti circa una rapida e definitiva soluzione di un problema che si trascina da anni, verso il quale le amministrazioni di sinistra nulla hanno prodotto per risolvere il problema". Franco Vanini