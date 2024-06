All’Armony arriva Siffredi: "Serata diversa"

BONDENO

Un fascio di ‘luci rosse’ a illuminare la notte di pianura per l’arrivo, questa sera, di Rocco Siffredi, il re dell’ hard, all’Armony di Montemerlo di Bondeno. Il tempio dell’erotismo si accende dell’uomo forte del successo attuale di Supersex, la fiction che racconta la sua vita e di un nuovo spot negli abiti di un idraulico.

Lei sarà in uno dei templi dell’erotismo italiano: come vivrà la notte dell’Armony?

"Sarò prima a cena e a disposizione del pubblico, poi sul palco, con il microfono e senza, comunque sempre tra la gente. Se le telecamere schermano dal pubblico, serate come queste invece ti permettono di incontrare, di stare vicino a chi ti vuole conoscere, a chi ti stima. E’ in un immergersi tra il pubblico. Non farò ‘arte’ per intenderci, ma una serata diversa, foto con chi lo desidera, interviste".

Nel 1987 lei ha recitato nel primo film italiano "Fantastica Moana" con Maona Pozzi, che all’Armony, negli anni ’90, era di casa. Cosa ricorda di lei?

"Moana era una donna fantastica e soprattutto molto intelligente, al di sopra delle righe. E non perché è scomparsa, ma perché era davvero così. Purtroppo non ce ne sono di uguali. Bella, elegante, raffinata. Era sensibile, forte del suo sorriso e mai degli artigli. Sul lavoro poi era una perfezionista.

Cappellacci ferraresi o ingredienti erotici dell’Armony?

"Sono un appassionato di salame e opterò per assaggiare un salame ferrarese per la tipicità. L’erotismo poi non ha bisogno di cibi particolari".