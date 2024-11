Alle Vallette lunedì 23 la piantumazione di 300 nuove piante

Il 23 novembre per celebrare la Giornata nazionale dell’albero, alle Vallette di Ostellato si potrà partecipare alla piantumazione di 300 nuove piante, tra alberi e arbusti, tutti autoctoni e adatti a vivere nell’ambiente vallivo; tali piante andranno in parte a sostituire gli alberi divelti dalle trombe d’aria che hanno devastato Ostellato gli scorsi anni e forniranno fiori, frutti e bacche per la fauna selvatica che vive in oasi. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha aderito al bando regionale "Mettiamo radici per il futuro" e alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini che si sono impegnati in prima persona per la riuscita del progetto, le 300 nuove piante saranno presto messe a dimora e arricchiranno la già variegata biodiversità delle Vallette. Chi desidera contribuire può presentarsi il 23 novembre alle 9.30 alle Vallette, munito di guanti, vanga e un po’ di pollice verde. Info: 347-2791237.