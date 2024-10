Allo Spirito, Big Mama Legacy. Lo show nostalgico di Telesforo

What is dead may never die. "Ciò che è morto non muoia mai". L’iconica frase tratta dalla serie televisiva Il Trono di Spade indica la volontà di trascendere la fine con l’esercizio attivo del ricordo. Che è proprio quello che fa GeGè Telesforo ogni volta che suona un brano dedicato al Big Mama, il live club romano più attivo e amato dai musicisti dal 1984 fino alla definitiva chiusura a causa della pandemia. Non far morire quell’esperienza, che per decenni ha fatto la storia della musica dal vivo: questa è la missione di Telesforo. E non è un caso che uno dei suoi ultimi dischi si chiami così, Big Mama Legacy: lo presenterà stasera allo Spirito di Vigarano Mainarda, nel secondo concerto della stagione autunnale del Gruppo dei 10, in una serata fruibile con la classica formula "cena + concerto" oppure con la nuova formula proposta quest’anno, ovvero arrivando dopo cena, assistendo solo al concerto.

Sul palco, il quintetto di GeGè Telesforo, una formazione giovane, ma di grande talento e con diverse esperienze alle spalle. Accanto a Telesforo (voce e percussioni), infatti, ci saranno Gabriel Marciano (sax), Vittorio Solimene (tastiere, organo e voce), Christian Mascetta (chitarra e voce) e Michele Santoleri (batteria). Pubblicato il 1° marzo da Ropeadope, Big Mama Legacy è il nuovo album in studio di GeGè Telesforo, il quindicesimo progetto discografico dell’artista che ha saputo fare del jazz una missione. Per GeGè Telesforo l’amore per la black music ha radici lontane: vocalist raffinato, polistrumentista e produttore discografico, ma anche giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo – attualmente in televisione con il programma ’Appresso alla musica’, scritto con Renzo Arbore: venti puntate in onda dal 4 gennaio ogni giovedì in seconda serata su Rai 2 e, in replica, il mercoledì in seconda serata su Rai 5 – e ambasciatore Unicef, da oltre 40 anni immagina e realizza dischi, spettacoli, concerti e trasmissioni capaci di raccontare tutte le sfumature del jazz, con semplicità, empatia e sconfinata passione. Big Mama Legacy è il suo tributo al blues in chiave contemporanea: fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi, l’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo con le informazioni accumulate in anni di instancabile ricerca. Dieci brani (nove originali e un arrangiamento in stile afrobeat-makossa di Galaxy, successo anni ‘70 dei War) intrisi di blues, groove, afro beat, con intensi momenti di improvvisazione.

Il disco, pubblicato in tutto il mondo da Ropeadope, celebre etichetta indipendente statunitense già produttrice degli Snarky Puppy, vede la partecipazione di alcuni fra i migliori talenti del panorama jazz italiano, come Christian Mascetta, Michele Santoleri, Vittorio Solimene, Giovanni Cutello, Matteo Cutello, Pietro Pancella, Pasquale Strizzi e guest del calibro di Luca Bulgarelli, Danilo Rea, Domenico Sanna. Parlando dell’album, GeGè Telesforo ha dichiarato: "Ho sentito il ’richiamo della foresta’ dopo avere sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti. Duke Ellington diceva: ’Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni...non blues!’. Bene. Questo è quello che faremo anche noi".

L’appuntamento è per oggi, allo Spirito di Vigarano Mainarda, alle ore 20.30. È prevista la cena e a seguire l’esibizione, ma è possibile venire soltanto per il concerto.

Francesco Franchella