Alluvione, Fratelli d’Italia al sindaco:: "Due chiuse non erano funzionanti"

E’ stato ricostruito in buona parte l’argine sul fiume Idice, poi i lavori proseguiranno in golena e per il ripristino dell’alveo fluviale. Purtroppo si è sfondato il ponte sulla Savenella, che ha rallentato l’esecuzione dei lavori. In settimana ci sarà un incontro tra Comune e Provincia per programmare la riapertura di via Cardinala. Il ponte a Campotto è stato demolito, l’altro ha ceduto per via dell’alluvione, l’unica strada percorribile dai campottesi per evitare l’isolamento è lungo il Reno (l’Argentina). Tuttavia anche questa strada lamenta delle criticità, soprattutto nel tratto di competenza del comune di Molinella. In questo contesto il capogruppo di Fratelli d’Italia di Argenta, Nicola Fanini, vuole vederci chiaro sullo stato delle chiuse che coinvolgono l’abitato e il territorio argentano. "A seguito degli ultimi eventi alluvionali che hanno coinvolto il territorio – evidenzia – sono emerse nuovamente importanti criticità relativamente al funzionamento delle chiuse idrauliche presenti in prossimità dell’abitato di Campotto e nelle vicinanze di Argenta. Le criticità erano state denunciate da tempo, soprattutto dalla cittadinanza e dai titolari di attività presenti nelle aree limitrofe alle chiuse". Queste ultime, oggetto dell’interrogazione sono: quella denominata "Brocchetti", nelle immediate vicinanze dell’abitato di Campotto, non funzionante da tempo e la chiusa "Accursi" che, pur trovandosi nei pressi dell’abitato di Sant’Antonio, nel comune di Medicina, presso Bolgona, risultano essere di fondamentale importanza per la gestione idrica dei paesi limitrofi. "Questa chiusa – riprende Fanini – risulta parzialmente non funzionante da tempo, comportando quindi un pericolo per via dell’impossibilità a gestire eventi di grossa portata in questo punto nevralgico". Infine anche la chiusa Cardinala "risultava essere in condizioni di cattivo funzionamento, ancor pima che gli ultimi eventi alluvionali la coinvolgessero direttamente". Fanini incalza: "Successivamente agli eventi di maggio 2023 la Regione è intervenuta con opere di somma urgenza, ricostruendo la coronella intorno alla chiusa Accursi a parziale protezione delle paratoie, che però a seguito alla piena dell’Idice del settembre 2024 non ha retto, sbriciolandosi. Anche la coronella in prossimità della chiusa Cardinala, a seguito dei recenti episodi alluvionali, risulta gravemente danneggiata. Il corretto funzionamento delle chiuse è di fondamentale importanza per un’efficace gestione delle acque, soprattutto durante gli ultimi eventi calamitosi di cui abbiamo avuto prova nelle ultime settimane". Conclude chiedendo che le segnalazioni siano portate all’attenzione degli enti competenti.

Franco Vanini