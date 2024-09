Apertura straordinaria. La Rocca toglie i veli

La Rocca Possente di Stellata si racconta in un ‘assaggio’ al pubblico, di quella che sarà l’inaugurazione ufficiale prevista per l’estate. Domenica, il Gruppo Archeologico di Bondeno e Associazione Bondeno Cultura, dopo aver chiesto la disponibilità del comune e delle ditte coinvolte nel cantiere, guidano il pubblico, in via del tutto eccezionale, alle visite e alla scoperta della storia della Rocca Possente di Stellata. Un fatto eccezionale. I lavori infatti sono ancora in corso. "I soci – spiegano dal gruppo archeologico – condurranno le persone in una visita gratuita ai piani attualmente agibili della Rocca, durante la quale scoprire vicende, aneddoti e dettagli tecnici della costruzione, dalle origini ai recenti lavori post-sisma ancora in corso". In corso infatti c’è l’ultimo stralcio dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della fortezza esterna. Tra le opere importanti e be visibili recenti, c’è stata la ristrutturazione della scala esterna, che inizialmente non era prevista, ma anche la nuova illuminazione al piano nobile e alla mansarda. L’ultimo intervento si aggira intorno ai 400 mila euro.

Una fortezza dal grande impatto storico e turistico per il territorio di Bondeno. Dal 1995 è un bene protetto dall’Unesco all’interno del sito ‘Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po’ e rientra all’interno dei finanziamenti per la ricostruzione. Baluardo difensivo degli Estensi sulle rive del Po, è un gioiello dell’attrazione turistica del territorio. Negli ultimi due anni, mentre i lavori sono in corso, alcune aperture straordinarie della Rocca sono avvenute in concomitanza di eventi importanti per il territorio come ‘Scorre il festival’. L’apertura straordinaria di domenica lancia la frazione di Stellata, attraversata anche dalla pista ciclabile di destra Po. Al termine della visita infatti, sarà possibile, una visita al Museo Civico Archeologico "Guerrino Ferraresi", accompagnati dagli archeologi delle associazioni, per poi poter far tappa nei luoghi di ristoro della frazione. Ci saranno tre turni di visita alla Rocca: 11, 14 e 16. E’ necessaria la prenotazione, i posti sono limitati! Per prenotare basta scrivere a museostellata.gab@gmail.com oppure chiamare il 3357279904 (o Whatsapp).

Claudia Fortini