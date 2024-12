Applausi a scena aperta per Barioni. Il De Micheli celebra il suo tenore

Applausi a scena aperta, richieste di un bis e addirittura un "tris" agli interpreti del concerto "Recondita Armonia" al Teatro "De Micheli" di Copparo. Un omaggio a due anni dalla scomparsa a Daniele Barioni, il "giovane contadino che fece tremare il Metropolitan" con la sua straordinaria voce, come scrissero i quotidiani dopo l’esibizione al celebre teatro newyorkese del 1956 ne "La Tosca" di Puccini. Brani delle opere più amate dal maestro Barioni sono state eseguiti con bravura dall’Orchestra Sinfonica d’Este diretta dal maestro Nàdir Garofalo, che ha accompagnato il tenore Christian Cola, nelle celebri arie da "La traviata", "Rigoletto" e "Nabucco" di Giuseppe Verdi, da "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, da "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e da "La Bohème", "Tosca" e "Turandot" di Giacomo Puccini.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione culturale Amici di Daniele Barioni, tra l’altro nel giorno della festa patronale di Santa Lucia. Il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, nel portare il proprio saluto, ha confermato come il ricordo del maestro Daniele Barioni sia ancora vivo nei cuori della comunità copparese, come la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria che si tenne al "De Micheli" nel 2019. Un riconoscimento che si somma all’onorificenza di Cavaliere della Repubblica di cui venne insignito nel 2018: "Il miglior modo per omaggiarne la memoria, e che crediamo lo stesso maestro avrebbe apprezzato – ha affermato il primo cittadino –, è una serata di musica". La presidente della Associazione culturale Amici di Daniele Barioni (istituita nel 2016 con il consenso del maestro) Franca Orsini ha evidenziato lo stretto legame tra il tenore e la comunità copparese: un "cordone ombelicale" mai tagliato e di cui Barioni andava fiero.