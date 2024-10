Aprono le cucine della Contrada. Novembre di festa per gli insaccati

Un mese all’insegna della cucina ferrarese. La ‘Festa degli Insaccati’, presentata ieri mattina nella residenza municipale e organizzata dalla Contrada San Benedetto, si terrà tra l’8 e il 24 novembre nella sede di Corso Biagio Rossetti, 5. All’incontro sono intervenuti il presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti, il presidente Avis Comunale Ferrara Sergio Mazzini, il presidente della Contrada San Benedetto Chiara Formaggi e altri rappresentanti del Palio di Ferrara. "Una festa che si conferma – ha sottolineato Nicola Borsetti – un appuntamento ormai consolidato per la contrada. Si tratta di un’iniziativa che renderà possibile gustare i piatti tipici della cucina ferrarese".

Nel dettaglio, la ‘Festa degli Insaccati’ sarà articolata in tre fine settimana di tutto il mese di novembre: il primo sarà l’8, 9 e 10, poi il 15, 16 e 17 e infine il 22, 23 e 24 novembre. L’apertura è prevista solo a cena il venerdì e il sabato, mentre alla domenica solo a pranzo. È previsto anche un servizio di asporto per chi non volesse fermarsi al tavolo della festa. Infine, è previsto scontro del 10% riservato ai donatori Avis. "Giunta alla tredicesima edizione – ha spiegato Chiara Formaggi – anche quest’anno la Festa degli Insaccati delizierà con un ricco menù ferrarese doc. Come ogni anno, al centro della scena ci saranno, infatti, gli insaccati di maiale e le paste fresche ripiene: prodotti che simboleggiano l’eccellenza culinaria della città di Ferrara in Italia e nel mondo. Tra i primi piatti, i classici cappellacci di zucca al ragù o burro e salvia, i cappelletti in brodo, i cappelletti alla panna, i cappelletti pasticciati e, soprattutto, gli gnocchetti alla salamina, vera specialità della festa. Si prosegue con i secondi, di cui l’insaccato è il protagonista assoluto. Sulle tavole, l’immancabile salama da sugo, il cotechino e il tagliere di salumi. Per chi vuole un’alternativa all’insaccato ci sarà anche lo stinco con le patate, mentre per i bambini non mancherà la caratteristica cotoletta della festa". Nel merito dei piatti preparati, da parte degli organizzatori ci sarà una grande attenzione, come di consueto, riservata alla qualità delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti presenti, grazie alla collaborazione con partner professionali del settore alimentare ferrarese.

Mario Tosatti