ArenaMeis: ciak all’aperto. Si parte. Bisio racconta le paure dell’infanzia

Torna l’ArenaMeis, il cinema all’aperto nel giardino del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, in via Piangipane, 81 e dedicato ai film che esplorano i temi dell’ebraismo, dell’identità e del valore della diversità. Si inizia oggi, alle 21, con’ L’ultima volta che siamo stati bambini’, il film esordio alla regia di Claudio Bisio. È l’estate del 1943 e quattro bambini giocano insieme, uniti da un’amicizia che sembra eterna. Questa è la storia di Italo, Cosimo,Vanda e Riccardo, proveniente da una famiglia ebraica. Tutto cambia quando Riccardo viene portato via dai nazisti . Gli altri tre si imbarcano in un viaggio alla ricerca del loro amico scomparso. Introduce la proiezione la scenografa del film Paola Comencini, che racconterà come si ricrea al cinema l’Italia del Novecento. Si collegherà per un saluto il regista Claudio Bisio. Il tema dell’ArenaMeis 2024 è ’paure e altri guai’: film di tutti i generi permetteranno di interrogarsi sulle paure e fobie nella nostra società. Il biglietto di ingresso ha il costo di 4 euro, è prevista una riduzione per i soci Arci, soci Avis, soci Coop, possessori CartaEffe, iscritti Artsupp e soci Jazz Club Ferrara. I film iniziano alle 21,30. Per prenotazioni il numero è 342 5476621 (attivo da martedì a domenica dalle 10 alle 18) o scrivendo a eventi.meis@coopculture.it. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 10 luglio con il film ’Libere, disobbedienti, innamorate’.