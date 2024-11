Arredi e giochi inclusivi. Ecco il turismo accessibile

COMACCHIO

I turisti con disabilità, e le loro famiglie, che desiderano trascorrere una vacanza nel distretto turistico-balneare regionale ora possono dire "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me". Da giovedì scorso, infatti, è attivo il sito web welcome-everybody.emiliaromagnaturismo.it/, collegato al portale Emilia Romagna Turismo, che offre informazioni utili al turista con bisogni particolari che desidera trascorrere una vacanza in uno dei 14 comuni costieri dell’Emilia-Romagna, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. Il portale offre informazioni sui servizi presenti nelle varie destinazioni (presidi sanitari, attività sportive, culturali e ricreative) e sulle caratteristiche di varie strutture (alberghi, camping, musei, stabilimenti balneari, ristoranti): il tutto fornito direttamente dagli operatori turistici aderenti, che ad oggi ammontano a 150. Numeri che la Regione intende fare crescere. Con questa importante azione si conclude il progetto sperimentale "In Emilia- Romagna c’è una vacanza per me", appropglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità (il più importante piano di investimento e finanziamento sulla Riviera Romagnola, dell’importo complessivo di 1.600.000 euro), avviato dalla Regione nel 2022 nell’area test dei 14 Comuni costieri per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che si occupano di questo segmento.

In 9 di questi Comuni, partner di progetto, sono state realizzate specifiche micro-progettualità, con realizzazione di accessi attrezzati, adattamento di luoghi di interesse paesaggistico e culturale, acquisto di ausili per il bagno, allestimento di strutture ludiche e sportive inclusive, allestimento di stabilimenti balneari in grado di soddisfare esigenze anche molto specifiche. Partner del progetto anche il Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità (Cerpa) e Apt Servizi Emilia-Romagna. "Welcome Everybody Emilia-Romagna" è lo slogan che contraddistingue i prodotti del turismo accessibile realizzati nel territorio pilota. ""Welcome Everybody Emilia-Romagna" - evidenzia l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - è un punto di arrivo, ma deve aprire la strada ad una maggiore sensibilità nei confronti del turista con disabilità da parte degli operatori turistici e di tutte le strutture dei territori, con l’obiettivo di arrivare presto ad un turismo senza barriere a 360 gradi". Per sensibilizzare sul tema della disabilità, è stata realizzata anche campagna web con tre video promozionali dell’influencer e travel blogger Giulia Lamarca: uno di questi, presto online, abbraccia i territori di Rimini, Ravenna e Comacchio. A ciò si aggiungono due video realizzati dal noto comico Paolo Cevoli.

Valerio Franzoni